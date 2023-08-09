“讓我們挺過12天吧。數百名公務員要飛走了”. August. 09, 2023 08:16. . 在2023世界童子軍大會的參加者提前從新萬金撤離之際，負責童子軍大會的行政機構因準備工作進展遲緩而招致活動癱瘓的情況正在浮出水面。盡管6年前選定舉辦地後，預算壹再增加，但直到活動開始之前才開始正式施工，預算也沒有及時使用。原本期待提高國家品牌價值的活動成為國際恥辱，這應該說是“官災”。 《東亞日報》對童子軍大會工程訂單明細進行分析的結果顯示，包括上下水道在內的基礎設施工程始於2021年11月。去年8月，舉行預演活動對童子軍大會安全度進行提前檢查的時間是去年8月。這意味著本應在童子軍大會預演活動之前完成的工程，在距離大會還有9個月之時才剛剛開始。政府雖然表示“因新冠疫情取消預演”，但是不是新冠疫情只是借口，實際上是因為沒有做好準備而開不了呢?淋浴場和供水臺的設置直到今年3月才開始。由於訂單延遲，只安裝了計劃數量的43%-67%。活動組委會無視企業接連發出的“這樣下去會出大事”的警告，結果在上個月營地因梅雨被水淹沒後，才請求幫助說，“請讓我挺過（舉辦活動的）12天吧。數百名公務員都要飛了”，請求幫助。 新萬金童子軍大會事業費原本是491億韓元，後來增加到了1000億韓元以上。但是，要求增加事業費卻沒有使用，因此國會曾三次警告過活動出現差池。2021年，國會指出，“童子軍大會支援事業補貼執行率只有57.4%”；去年11月，國會又指出：“距離活動還剩不到壹年，基礎設施設置還在延遲”。全羅北道去年的童子軍大會預算執行率也只有58%。雖然收取了新萬金國際機場和新萬金新港灣等超過10萬億韓元的間接事業費，卻疏忽了童子軍大會的準備工作。 世界童子軍聯盟秘書長昨天發表聲明說：“在童子軍大會百年歷史中，第壹次遇到如此復雜的問題。”雖然指出酷暑和臺風是主要原因，但應該說是批評了組委會準備不足和運營不成熟。要以相關部門和地方自治團體為對象，徹底追究預算執行明細和事業進行經過的責任。要在離開新萬金營地、分散到全國8個市道進行童子軍活動的150多個國家的參加隊員在回國之前，當然要做好安全準備。

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