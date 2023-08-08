韓美正在協調9月在首爾舉行延伸威懾“外交+國防”副部長磋商. August. 08, 2023 07:56. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國與美國正在協調下個月在首爾舉行延伸威懾高級別戰略磋商的方案。根據之前在韓美首腦會談上發表的《華盛頓宣言》，繼上個月首次召開核磋商小組第壹次會議後，韓美將在下個月啟動外交和國防副部長（次官）作為代表出席的延伸威懾磋商渠道。韓美計劃以18日舉行的韓美日首腦會談為契機，舉行雙邊會談，為首腦間討論延伸威懾問題作準備。 據韓國政府消息靈通人士7日透露，韓美當局正在就舉行上述戰略磋商，協商下個月在首爾以何種方式發出與戰略資產等相關的對朝警告戰略信息等問題。在去年的戰略磋商上，韓國代表團訪問了安德魯斯空軍基地，視察了B-52戰略轟炸機。今年是第四次戰略磋商，也是首爾在首爾舉行。據悉，韓方起先試探了本月內舉行戰略磋商的方案，但美方以國防部負責政策的副部長更叠時期等為由，表明了在下個月舉行的意向。 戰略磋商是韓美在政策和戰略上討論朝核武器和導彈威脅、挑釁時美國如何以核以及常規戰鬥力向韓國提供延伸威懾的高級別磋商機制。該機制成立於朴槿惠政府時期的2016年10月，文在寅政府時期的2018年1月召開了第二次會議，並於4年多之後的去年尹錫悅政府重新啟動。去年，韓美在戰略磋商之後首次發表聯合聲明，就“對朝鮮的任何核攻擊采取壓倒性、決定性的應對措施”達成了協議。也就是說，美國將對韓國使用戰術核武器提供延伸威懾。韓國政府壹名消息人士表示：“今年宣布了華盛頓宣言，核磋商小組也已經啟動，預計此次戰略磋商將發出比去年更強的遏制朝鮮的信息。” 今後，韓美計劃以戰略磋商和核磋商小組雙軌制運營專門用於延伸威懾的韓美間磋商機制。核磋商小組是把焦點放在核運用上、韓國主動與美國討論共同企劃和共同實行等的磋商機制。據悉，壹直負責國防政策等軍事領域延伸威懾的韓美國防部長助理磋商機制--現有的威懾戰略委員會將被核磋商小組吸收和代替。此前，韓國總統室高層相關人士表示：“核磋商小組和戰略磋商將相互產生協同效應。”

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