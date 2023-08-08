歐洲企業因烏克蘭戰爭損失143萬億韓元. August. 08, 2023 07:55. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 英國《金融時報》6日報道說，受俄羅斯入侵烏克蘭、西方接連對俄羅斯實施經濟制裁的影響，放棄俄羅斯生意的歐洲主要企業的損失至少達1000億歐元（約143萬億韓元）。該數據不包括烏克蘭戰爭導致的國際油價上漲等費用，因此實際損失更大。這表明，處於戰爭直接影響的歐洲遭受了相當大的損失。 《金融時報》報道說，對600家歐洲主要企業的年度報告、今年的財務報表等進行分析的結果顯示，其中176家企業（29.3%）因廉價出售俄羅斯境內的企業及股份、停業等共損失了1000億歐元。特別是能源、金融、電力和自來水等實用型相關企業的損失非常嚴重。 曾在產油國俄羅斯活躍活動的英國石油公司、荷蘭殼牌、法國道達爾能源等歐洲“三大能源企業”的損失高達406億歐元（約58萬億韓元）。接著，銀行、保險、投資公司等金融部門的損失為175億歐元，實用型業界的損失為147億歐元。 俄羅斯今年4月通過了可以強制收購對本國不友好的國家企業資產的法案，預計歐洲企業的損失將進壹步擴大。俄羅斯定義為“不友好國家”的國家的企業最多只能出售俄羅斯境內資產的壹半。此外，出售金額的5%至10%要捐給俄羅斯軍隊。 不顧俄羅斯的反對加入北約的芬蘭天然氣進口企業富騰公司就是代表性的例子。俄羅斯在法案通過後立即對富騰公司在俄羅斯的資產進行了國有化。俄羅斯對積極支援烏克蘭的丹麥代表性啤酒公司嘉士伯、法國食品企業達能等資產也采取了同樣的措施。 俄羅斯用這些錢充當戰爭費用，就連本國企業也不例外。據《莫斯科時報》報道，俄羅斯總統普京4日簽署了規定2021年至2022年收益超過10億盧布（約136億韓元）的俄羅斯企業“繳納超過2018年至2019年收益金額10%的稅金”的法案。 烏克蘭最近正在加強對俄羅斯駐黑海部隊的攻擊，而不是在烏克蘭東部和東南部進行激戰。烏克蘭6日還攻擊了俄羅斯2014年吞並的克裏米亞半島和俄入侵烏克蘭後占領的赫爾松之間的村嘎橋。烏克蘭最近接連攻擊連接克裏米亞半島和俄羅斯本土的橋梁等，展開了孤立該地區的作戰。

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