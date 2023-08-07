中國關閉安重根-尹東柱遺址，不感到羞愧嗎？. August. 07, 2023 08:01. . 中國共產黨善於宣傳煽動，也擅長制造對特定議題的輿論。正因如此，最近中國接連關閉中國境內韓國獨立鬥士相關遺址並非偶然。 中國有關方面關閉了位於東北地區遼寧省大連旅順監獄博物館內的“安重根展覽室”。附近的吉林省延邊朝鮮族自治州龍井的“尹東柱故居”也被禁止參觀。“安重根展覽室”和“尹東柱故居”分別於今年4月和7月被關閉。巧合的是，原因都是“內部維修”。 安重根義士在日帝強占時期射殺伊藤博文，尹東柱詩人留下了《序詩》《數星星的夜晚》等眾多名詩。用“槍”和“筆”撫慰韓民族亡國之痛的兩人，讓韓國人感受到了特別的感情。 對於來到大連的韓國遊客來說，“安重根展示室”是必參觀的場所。展示室內安重根的半身像下面總是堆滿了韓國人留下的菊花。雖然他在旅順監獄因刑場的露水而消失已經113年了，但追悼和繼承他的精神的行動依然存在。正因如此，電影、音樂劇、小說等以安重根為素材的各種內容至今仍不斷出現。 “尹東柱故居”也是去附近長白山觀光的韓國人必去的地方。他的作品大部分都被制成詩碑。特別是在寫有“希望到死為止，仰天無愧……”字樣的“序詩”詩碑面前，所有韓國人都會感到感動。但是中國人幾乎不會去。大部分中國人根本不認識尹東柱詩人。 中國為什麽關閉“安重根展覽室”和“尹東柱故居”？專家們普遍認為，這是隨著韓中矛盾的擴大，中國地方政府看中央的臉色過度行動的結果。 4月，中國外交部發言人毛寧對尹錫悅總統使用了近乎辱罵的“不容置喙”壹詞，受到了外交失禮的批評。兩個月後，中國駐韓大使邢海明甚至威脅說：“不要賭中國的失敗。”為了響應中央政府的這種基調，地方政府也慢待了韓國相關遺址。特別是經濟落後的東北三省（遼寧省、吉林省、黑龍江省），更是不得不看中央政府的臉色。 也有觀點認為，此次事件與“限韓令（韓流限制令）”相似。現在中國中央政府仍然堅持“沒有限韓令”的立場。也就是說，慢待韓國遺址也意味著地方政府和相關團體為了不違背中央政府的心意，正在自覺地行動。中央政府只要“裝作不知道”就可以了。 關於關閉“安重根展示室”和“尹東柱故居”的報道回帖中，批評尹錫悅政府的內容不在少數。也就是說，現政府的反華政策導致了此次事件。這也讓人懷疑中國是不是巧妙地制造了韓國國內的反政府輿論。中國將壹如既往地裝糊塗。 韓中可以共享抗日運動的歷史。因為壹起經歷了日帝侵略的痛苦。韓中也可以繼承安重根和尹東柱的抗日精神。我們只能希望“因為內部維修”的中國的辯解可以“仰天無愧”。

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