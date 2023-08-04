多地出現夜間溫度超過30度的“超熱帶夜”……25年間酷暑天數翻番. August. 04, 2023 07:52. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 在連日來的酷暑中，江原道江陵出現了夜間最低氣溫超過30度的“超熱帶夜”。氣象廳3日表示，昨晚江陵夜間最低氣溫達到了30.5度。即使在氣溫下降的夜晚，炎熱程度也達到了白天的水平。 不僅是江陵，首爾（25.9度）、忠北清州（25.2度）、全北全州（25.7度）、慶北浦項（28.0度）、濟州（28.1度）等全國幾乎所有地區都出現了熱帶夜現象。熱帶夜是指從前壹天晚上（下午6點到第二天上午9點）的最低氣溫達到25度以上。 發生超熱帶夜的2日，江陵白天最高氣溫達到了38度。氣象廳相關人士表示：“壹般晝夜溫差會收斂到6-8度。而在江陵隨著白天持續的高溫，夜間氣溫也沒有下降。”據氣象廳透露，如果受臺風影響，持續出現高溫多濕的西南風，夜間氣溫不會低於30度，超熱帶夜現象將持續下去。 像今年這樣的酷暑今後很有可能更加頻繁。《東亞日報》對氣象廳1998年至2022年國內年度酷暑天數進行分析的結果顯示，韓半島的酷暑天數（日最高氣溫在33度以上的日子）在過去25年間增加了約2倍。酷暑天數從1998-2002年的平均7.16天增加到2003-2007年的9.64天、2008-2012年的9.5天、2013-2017年的13.66天，最近5年間增加到了14.86天（2018-2022年）。 氣象廳曾預測，如果照此發展下去，60年後（2081-2100年）韓半島的夏天將延長到6個月，酷暑天數全國平均為97天。專家們指出：“在酷暑、暴雨等極端氣候現象加劇的情況下，應對體系無法跟上。”

한국어