國際奧委會選手委員會委員選舉堪比“眾星之戰”……比奧運會金牌還要火熱的國內預選. August. 04, 2023 07:51. by 金正勛記者 hun@donga.com. “排球女皇”金軟景（35歲）和“高爾夫女皇”朴仁妃（35歲）3日表示將參加國際奧委會（IOC）運動員委員會委員選舉。由此，IOC運動員委員會委員韓國代表選拔賽將形成“射擊皇帝”秦鐘午（44歲）和“跆拳道先生”李大勛（31歲）以及兩名“女皇”參加的四足鼎立之勢。作為各項目招牌活躍的這4人中將只有1人可以作為候選人參加明年7月巴黎奧運會期間舉行的IOC運動員委員會委員選舉。 大韓體育會於上月21日向各項目團體發送了公文，要求推薦國際奧委會運動員委員會委員韓國代表。此後，大韓排球協會向金軟景的職業排球女子組所屬的興國生命隊傳達了公文，金軟景表明了挑戰意向。2016年裏約熱內盧奧運會女子高爾夫金牌得主朴仁妃也向大韓高爾夫協會傳達了挑戰IOC運動員委員會委員的意向。 大韓體育會將在4日下午6時之前接受各項目團體的推薦後，通過文件審查和面試等最終選出1名候選人。資料審查由運動員時期的業績等10個評價項目組成。另外，面試還包括英語陳述。國際奧委會在運動員委員會委員資格條件中明確規定“必須會說壹口流利的英語”。大韓體育會計劃進行3周的審查後，最晚在下個月1日之前向IOC推薦1名最終候選人 被選為韓國代表的運動員將在巴黎奧運會期間展開遊說活動，在各國代表運動員直接參加的投票中進入前4名才能獲得國際奧委會運動員委員會委員資格。到目前為止，韓國已經培養出了兩名IOC運動員委員會委員。國技院國際合作特別輔佐官文大成（47歲）是韓國乃至亞洲出身的第壹位IOC運動員委員會委員，他在2008年北京奧運會當時的31名候選人中排名第壹，明年結束運動員委員會委員任期的大韓乒乓球協會會長柳承敏（41歲）在2016年裏約熱內盧奧運會當時的23名候選人中排名第二，也順利當選。 國際奧委會運動員委員會委員選舉在每屆奧運會期間都會舉行。只有在相關大會或之前大會的參賽選手中沒有本國出身的IOC運動員委員會委員的情況下才能成為候選人。2021年東京奧運會當時，由於柳委員正處於任期內，其他韓國運動員無法參加競選。任期為8年的運動員委員會委員在選舉後立即被選為IOC普通委員，具有與其他IOC委員相同的權利和義務。如果韓國運動員在巴黎奧運會上被選為IOC運動員委員會委員，將成為繼大韓體育會會長李基興（音譯）之後的第12位IOC委員。

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