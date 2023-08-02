尹錫悅：“對違規學生置之不理是對犯罪的置之不理，要制定告示確立教師權”. August. 02, 2023 07:42. by 崔勛鎮記者 choigiza@donga.com. 尹錫悅總統1日表示：“以學生人權為由對違反規則的學生置之不理，無異於對以人權為由破壞社會秩序的違法行為置之不理。”他要求教育部從今年第二學期開始立即制定並適用確立教權的告示。據調查，在小學壹年級女教師作出極端選擇引發社會風波的情況下，因工作的壓力和家長的民怨而前往精神健康醫學科的教師，大部分連治療費支援都得不到。 尹錫悅當天在龍山總統室主持的國務會議上指示：“如果不確立教師權，其他學生的人權和學習權將絕對得不到保障。教育部應立即從今年第二學期開始制定在學校現場適用的告示。”分析認為，隨著在學校現場教師權崩潰的輿論越來越大，尹錫悅要求采取強有力的對策。教育部計劃在本月內發表加強小學、初中、高中教師教師權的告示。 教師勞動組合聯盟（教師工會聯合會）今年4月以11377名成員為對象進行了問卷調查，了解“最近5年間是否因教師權受侵犯而接受過精神科治療或咨詢，結果顯示3025人（26.6%）回答“有”。也就是說，每4人中就有1人去過精神科。但據首爾市教育廳透露，2020年至2022年，首爾市教員中得到精神科治療費支援的件數僅為64件。就首爾市教育廳而言，只有教師所屬的學校正式召開教師權保護委員會，承認教師權利遭到侵害的事實，才能支援治療費。但很多情況下學校管理者校長不願意召開教師權保護委員會會議。 首爾市小學教師A某今年初對欺負祖孫家庭學生的女學生指導說“不要這樣”，直到最近為止，壹直受到家長的惡性民怨的困擾。家長向教育廳等政府機關提出了民怨。A某說：“校長也承認確實是教師權受到了侵犯，但拒絕召開教保委會議。最終自費接受了精神科治療。”教師工會聯合會副發言人黃秀珍（音）表示：“經歷教師權受侵害的很多教師抱怨，不僅要接受咨詢，還有同時需要進行藥物治療的創傷後應激障礙，還要自費去醫院。有必要擴大支援對象。” 教師這壹職業的人氣也在下降。鐘路學院當天對高考信息門戶網站“去哪兒”公開的四年全國教大和普通大學小學教育系的合格線（以前70%為基準）進行分析的結果顯示，2023學年的合格線是2020學年度以來的最低值。高考合格分數線為2023學年度82.9分（國語、數學、探索領域百分位平均標準），與2022學年度（86.1分）相比下降了3.2分；與4年前的合格分數線（90.3分）相比，下降了7.4分。

한국어