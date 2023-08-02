“總統檔案閱覽代理人限定為1人”. August. 02, 2023 07:41. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 1日，國務會議表決通過了《總統檔案管理法施行令修訂案》，該修改案規定，將可以閱覽總統檔案（記錄物）的代理人限定為1人，代理人不能閱覽秘密檔案。對於盧武鉉財團要求指定代理人閱覽盧武鉉前總統的檔案壹事，政府制定了閱覽權限和限制依據。 據總統室透露，尹錫悅總統主持的當天國務會議上表決通過了內容為△在前任總統死亡或昏迷的情況下，即使是通過家屬協商指定的代理人也不能閱覽秘密檔案 △代理人通過家屬協商只能推薦1人，如果不能達成協議，可以按照配偶、直系血親順序推薦等的《總統檔案管理法施行令修訂案》。 代理人可以訪問閱覽的檔案範圍有△前任總統及其家屬相關的個人信息 △前任總統及其家屬的權利救濟信息 △前任總統傳記出版目的的信息等3種。 政府之所以推進上述修訂案，是因為盧武鉉財團在此前的今年3月份要求在盧武鉉前總統的8.4萬多件總統檔案的保護期限15年到期後，通過代理人閱覽。但是，政府對現有的施行令帶著△對前任總統去世時可以閱覽總統檔案的代理人數量沒有進行限制，△代理人的閱覽權限與前任總統的權限相同的問題意識，推進了修訂案。 對此，盧武鉉財團反駁說，根據修訂案的閱覽權限制只適用於盧前總統方面，這是以特定人為對象的“處分性立法”，並於4月向行政安全部提交了反對意見書。

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