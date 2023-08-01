160公裏光速球，渴望奪冠的眼神……很激動能參加亞運會. August. 01, 2023 07:43. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “希望這次的球不要被抓住……” 韓國職業棒球聯賽韓華隊的投手文東珠（20歲）每次與父親進行投接球練習時，都抱著這樣的想法投出了球。擲鏈球國家代表選手出身的父親文俊欽（49歲）說“打中爸爸也沒關系，盡力扔吧”，然後輕松地抓住了時速超過140公裏的文東珠的球。 上月27日在首爾高尺天空巨蛋體育場舉行的客場比賽日程中見到的文東珠說：“雖然名義上是投手，但從未做過接球手的父親那麽容易抓住我的球，讓我很傷心。因為害怕爸爸，為了躲避扔了出去，自然而然的投球速度貌似加快了。” 文東珠在4月12日與光州KIA隊的比賽中投出了時速160.1公裏的快球。自2011年韓國棒球委員會（KBO）官方統計企業“Sports 2i”正式開始統計球速以來，文東珠是第壹個投出時速超過160公裏的球的韓國本土投手。 不僅僅是球速快。文東珠在本賽季取得了6勝6負、平均責任失分3.48的成績，被評為最佳新人獎候選人。文東珠在加入韓華隊的去年只消化了28又3分之2局，因此今年也是職業聯賽第2年，仍然保持著新人獎獲獎資格。 文東珠說：“去年因為受傷沒能展現出自己應有的面貌，明白了‘在職業聯賽中最重要的是不要勉強，好好管理身體’。今年比起投出時速160公裏以上的球，我更高興的是堅持消化首發陣容並盡到了自己的責任。” 但這並不意味著沒有了球速欲望。文東珠表示：“在不勉強的情況下，按照自己的節奏投球是最快、最穩定地提高自己平均球速的方法。爭取每年至少增加1、2公裏的時速。”如果文東珠能夠實現這個目標，他將會投出KBO聯賽歷史上最快的球。截止到目前，KBO聯賽最高球速記錄保持者是LG隊的外國投手利茲（40歲），在2012年9月24日的文鶴客場比賽中，創下的時速162.1公裏的投球。 文東珠以快球為武器，還獲得了9月開幕的杭州亞運會國家代表隊資格。文東珠表示：“3月份世界棒球經典賽（WBC）時，只有我們韓華隊沒有培養出國家代表選手，當時感到很遺憾。因此，希望此次韓華隊的選手能入選國家隊，無論是誰都好。我很慶幸自己被選入國家隊。” 他還強調說：“時速超過160公裏的快速球不是誰都能輕易抓到的，作為投手似乎是個很好的優點。因為是代表國家出戰的首個國際大賽，所以不管在什麽情況下登上投手踏板，都想投出強速球發揮自己的作用”，“目標當然是奪得冠軍。” 韓華隊主教練崔元豪（50歲）為了保護選手，制定了今年不讓文東珠打130局以上的計劃。包括亞運會在內共130局。因此，文東珠很有可能在9月以後無法踏上投手踏板。 到目前為止已經打完88局的文東珠表示，“壹想到給我的局數所剩無幾，就覺得聯賽剩下的比賽更加珍貴。在參加亞運會之前，我希望能再取得壹場勝利，為球隊進軍‘秋季棒球（季後賽）’貢獻力量。”

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