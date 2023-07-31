每年都在增加的工作老人……看不到高齡階層雇用對策. July. 31, 2023 08:08. . 京畿道的壹所小學今年初招收了幫助學生進行基礎學習的講師。選拔1人，有8人報名，競爭率為8比1。不僅是作為教師工作了近40年後退休的老師，連研究生院畢業的高學歷者也提交了文件。負責選拔過程的A教師表示：“也有已經70多歲了還提交報名表的。如果不在退休前提前準備，以後就算想工作也很難找到。” 韓國55-79歲的人中，有6人已經在工作或正在找工作。統計廳最近公布的《經濟活動人口調查高齡層附加調查結果》顯示，今年5月55-79歲高齡層人口的經濟活動參與率為60.2%。高齡層經濟活動參與率超過60%尚屬首次，連續3年刷新了歷史最高值。特別是超過65歲還在工作的老人正在急劇增加。去年65歲以上的就業者為326.5萬名，比2017年增加了50%以上。5年間年均增長率接近9%。 工作的老人增加是嬰兒潮壹代（1955-1963年出生）開始退休而不可避免的。但他們仍然不能離開工作崗位市場的理由中，還是“錢”的原因很大。實際上，在全體高齡層中，過去壹年領取年金的人所占比率僅為50.3%。包括國民年金在內，他們壹個月領取的全部年金平均為75萬韓元。也就是說，很多人因為需要生活費等資金而來工作。 有人指出，高齡層的微薄口袋情況可以通過最近增加的65歲以上女性就業者來衡量。上個月65歲以上的女性就業者為167.5萬人，比壹年前增加14.4萬人。6月份全體就業者增加了33.3萬名，其中43%是高齡層女性。某國策研究機構相關人士表示：“住宿、餐飲業同時就業者也在增加，這些行業的工資水平相對較低或臨時工的情況較多。”也就是說，65歲以上的女性就業者中，有壹部分人可能不惜從事質量低劣的工作。 但是，如果只從生活費方面來看高齡層經濟活動參與率正在增加，也有錯過的地方。想要繼續工作的55-79歲人群中，回答想為“工作的樂趣”而工作的人比率達到了35.6%。在選擇工作崗位的標準上，選擇“工作量和時間段”（29.6%）的回答也比“工資水平”（25.0%）多。也就是說，即使上了年紀，為了尋找自己的快樂，也有很多人想照顧“工作與生活的平衡”。 不管是什麽原因，高齡層的經濟活動參與率此後只會比現在更高。而且在高齡層內部，根據性別、年齡、教育水平等的不同，對待工作崗位的態度也會有所不同。去年政府的財政支援工作崗位預算以補充預算為基準是31.7200萬億韓元。在高達32萬億韓元的預算編制、分配過程中，找不到系統的高齡層雇傭政策。政府應該回顧壹下為65歲以後還在工作的人們畫了怎樣的藍圖。

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