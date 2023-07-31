全國96%的救護車車內空間狹小，是連CPR都做不到的“小型車”. July. 31, 2023 08:09. by 金浦=趙健熙記者、李文秀記者 doorwater@donga.com. 今年4月，京畿道的壹個綜合運動場。119急救隊為了將遭受重癥外傷的40多歲男性轉移到附近的區域外傷中心，正在等待直升機。但是在直升機到達之前，患者陷入了心臟驟停的緊急狀況。急救隊在實施心肺復蘇術（CPR）之前，必須先將患者轉移到救護車外。這是因為急救車內部空間狹小。需要壓迫患者胸部、確保氣道、按壓出血部位等多個隊員需要同時進行急救，但在以12人座面包車為基礎的國內小型救護車內是無法做到的。急救隊員們在救護車外全身迎著每秒超過20米的直升機的下降風，危險地為患者的心臟坐著按摩工作。 據消防廳30日透露，在韓國1811輛119急救車中，有1737輛（95.9%）是使用“Starex”或“Staria”等12人座面包車的小型車。小型救護車的前後長度（全長）為5.15~5.25米，非常短。在救護車內的患者室裝載擔架後，躺著的患者頭頂上不會留下空間。因此，在確保氣道時，急救隊員只能斜著坐著，在連患者的脖子內側都看不到的情況下插管。 設置在患者旁邊的座位，只要2名急救隊員和1名監護人坐下，就坐滿了，只剩下放急救包的空間。119急救隊平時以1名司機和2名急救隊員等3人1組進行活動。如果出現心臟驟停等重癥患者，將有2個小組（至少5人）壹起乘坐同壹輛救護車。除司機外，4名急救隊員壹起乘坐疾馳的小型救護車，路線會相撞，受傷的危險也很大。 為了解決這些問題，消防廳在2020年新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）疫情後，在現場引進了利用15人座面包車“Solati”的中型救護車。中型救護車全長6.19米，比小型救護車長近1米，急救人員可以坐在患者枕邊。但是這種中型急救車在全國只有74輛（4.1%）。這與美國、日本等發達國家主要使用14~15人座面包車形成了鮮明的對比。 塞弗倫斯醫院國際診療中心主任（家庭醫學科教授）仁約翰（音譯）表示：“急救隊員最重要的任務是確保CPR和氣道，但國內小型救護車並不適合”，“政府和汽車公司應該攜手引進具備充分內部空間和機動性的救護車。”

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