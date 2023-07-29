金秉準：“應配合韓日關系，擴大兩國企業的合作”. July. 29, 2023 08:07. by 邊鐘國記者、韓載熙記者 bjk@donga.com,hee@donga.com. “讓我們以‘得時無怠’的心態相互合作吧。” 全國經濟人聯合會代理會長金秉準（音）28日在首爾小公洞樂天酒店舉行的“全經聯-日本經濟同友會晚餐懇談會”上做出了上述表示。其宗旨是引用意為“當好時機到來時，不要錯過這個機會”的“得時無怠”，配合最近正在改善的韓日關系，加快經濟合作速度。 金代理會長表示：“韓日關系正常化進入了正軌，兩國企業應該擴大合作的基礎”，“與引領日本經濟界的經濟同友會的會面將成為加強韓日經濟合作的契機。”當天與全經聯共進晚餐的經濟同友會和日本經濟團體聯合會（經團聯）、日本商工會議所壹起被譽為日本三大經濟團體之壹。 代表韓日兩國的經濟團體長和主要企業家參加了當天的活動。樂天集團會長辛東彬、韓國貿易協會會長具滋烈、三養控股會長金鈗、鐘根堂會長李長漢（音）、曉星會長趙顯俊、現代汽車會長鄭義宣、HD現代代表鄭基善等出席了會議。日本方面，包括經濟同友會會長新浪剛史（三得利控股代表理事）、日本樂天控股代表理事玉冢元壹、日本煙草產業理事會主席巖井睦雄等出席了當天的會議。 與會者決定，在共同開發核心資源、重組全球供應網、第四次產業革命帶來的全球經濟條件變化等方面加強合作。產業通商資源部長官李昌陽在賀詞中表示：“韓日兩國需要緊密聯合，增進共同利益”，“在構建半導體等尖端產業的供應網方面進行合作，在與發展中國家共同發展方面也要探索新的前景。” 具會長強調：“旨在討論韓日企業家的意見和困難事項的協商渠道並不多。兩國不僅可以在傳統的主力產業，還可以在數字轉換、綠色能源、創業合作等多個領域進行合作。” 據悉，此次活動是辛東彬會長在日本經濟同友會訪韓中發揮“橋梁”作用而促成的。據悉，辛會長還參加了晚餐前舉行的韓日議員聯盟會長團午餐和技術企業座談會等，對整個日程進行了細致的安排。

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