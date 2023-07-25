報勛部從白善燁顯忠院檔案中刪除“親日派”字樣. July. 25, 2023 07:58. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 國家報勛部24日刪除了6•25戰爭英雄、韓美同盟的象征性人物白善燁將軍（1920~2020年•照片）的國立大田顯忠院安葬者信息中的“親日反民族行為者（親日派）”字樣。 之前在報勛部和大田顯忠院網站主頁的“安葬者搜索及線上參拜欄”中查詢白將軍的話，在備註欄上寫著“武功勛章（太極）授予者”的事實和“親日反民族行為真相查明委員會決定將其定為親日反民族行為者（2009年）”。 文在寅政府時期的2019年3月，當時國防部和報勛處決定加入“親日將軍安葬現狀信息”，在白將軍的安葬儀式（2020年7月15日）第二天就記載了該句子。當時，執政黨（共同民主黨）部分人士主張安葬在國立墓地的親日爭議人士的破墓，引發了爭議。 報勛部就刪除決定表示：“在沒有法律依據的情況下，記載與安葬資格無關的句子，很難認為符合設立國立墓地的目的。”接著，他們認為，其他安葬者沒有記載犯罪經歷等與安葬資格無關的信息，卻只對特定人的特定事實進行篩選，讓人強烈懷疑這是不是出於不純意圖的侮辱白將軍、貶低他的名譽的區別對待，同時也忽視了安葬者之間的均衡性。 報勛部還表示：“據內部調查結果顯示，雖然存在損害遺屬名譽的可能性，但並沒有聽取遺屬的意見，也沒有進行縝密的法律討論等程序上的正當性也無法得到保障。” 2005年盧武鉉政府時期，總統直屬的親日反民族行為真相查明委員會在2009年發表了包括白將軍在內的1000多名“親日派”名單，稱白將軍在日本帝國主義強占時期的滿洲間島特設隊工作期間圍剿了獨立軍。今年2月，白將軍的遺屬方面曾提出請願書，稱相關文句的記載違反了《國立墓地法》，損害死者及遺屬的名譽，要求刪除文句。 報勛部部長樸敏植表示：“白將軍確實在間島特設隊服役，但沒有圍剿獨立軍的客觀資料”，“用親日派框架損害白將軍的名譽是不對的。”他接著說，“今後將竭盡全力，避免在沒有法律依據的情況下任意記載不符合國立墓地設置目的的事項。”

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