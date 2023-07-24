美國：“正在開發韓美日定期軍事演習”. July. 24, 2023 07:44. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國防部當地時間21日表示：“正在開發韓美日軍事演習計劃。”這意味著正在推進韓美日三國定期軍事演習。 美國國防部負責印度太平洋安全事務的助理國務卿伊萊·拉特納當天在美國智庫布魯金斯研究所的談話中表示，“正在針對朝鮮開發正規化（定期）而不是（壹次性）應對演習。”他強調，這是團結韓美日三國合作、制度化的非常重要的革新。但他沒有提到具體的演習計劃。 韓美日三國去年曾就定期舉行導彈防禦演習、反潛戰演習等達成了協議。三國國防部長上個月在新加坡召開的亞洲安全會議（香格裏拉對話）上也決定制定年度聯合演習計劃。 分析認為，拉特納的發言是要把這種軍事演習像韓美聯合軍演壹樣定期舉行。此前，韓美日主要在朝鮮高強度挑釁前後，以韓國和日本分別參加韓美或美日軍演的方式進行聯合演習。拉特納的表態意味著，今後韓美日三國安保合作將像美國、日本、澳大利亞三國聯合軍演壹樣完全制度化。 如果實施定期演習，預計朝鮮、中國、俄羅斯等國將強烈反對。就2017年“薩德”協議，中國主張禁止增加部署“薩德”、參與美國導彈防禦系統以及推進韓美日軍事同盟的所謂“三不壹限”，壹直批評擴大韓美日聯合軍演。 針對朝鮮威脅美國戰略核潛艇停靠釜山“相當於使用核武器的條件”，白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比21日在接受美國有線電視新聞網（CNN）采訪時表示：“應該嚴肅對待。”他強調：“朝鮮是繼續開發核武器、增加彈道導彈射程的國家。這是壹定要確保足夠力量保護我們和韓半島的駐韓美軍及其家屬的原因。”

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