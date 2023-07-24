朝鮮威脅“核打擊”兩天後……周末淩晨發射3-4枚巡航導彈. July. 24, 2023 07:44. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮22日淩晨向西部海域發射了數枚被推測為“朝鮮版戰斧”的遠程巡航導彈。這距離朝鮮就美軍戰略核潛艇“肯塔基”號（SSBN-773）進入釜山港威脅稱“符合使用核武器的條件”僅兩天。韓國軍方認為，此前在19日淩晨，朝鮮向東海發射很可能是“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”的短程彈道導彈三天後，再次選擇淩晨脆弱時間段進行突襲式核打擊威脅。在朝鮮主張為“戰勝節”的停戰協定日（27日），韓美當局正在密切關註即將舉行大規模閱兵式的跡象。 ● 似乎是針對韓國和駐日美軍進行模擬核打擊試驗 據韓國軍方23日透露，從22日淩晨4時左右開始，朝鮮從內陸地區向西部海域發射了多枚巡航導彈。韓美當局正在分析衛星和預警機等捕捉到的詳細飛行參數。韓國軍方消息靈通人士表示：“估計發射了3-4枚被稱為‘朝鮮版戰斧’的‘箭-1’型或‘箭-2’型。”朝鮮今年3月22日聲稱，在鹹鏡南道鹹興壹帶發射了搭載模型核彈頭的“箭-1”型和“箭-2”型各4枚，進行了在600米“超低空”上空爆炸的試驗。朝鮮還聲稱，在東部海域設定的1500公裏和1800公裏的距離上，沿著橢圓和“8字型”軌道飛行後命中目標。 這次也有可能進行了同樣方式的測試。巡航導彈的飛行速度雖然達不到音速（時速約1224公裏），但由於在數十至數百米的超低高度改變軌道飛行，所以很難通過雷達進行探測和追蹤。“箭-1”“箭-2”型的射程（最長2000公裏）包括韓國和日本全境。韓國軍方官員表示：“這是在威脅，隨時都可以用核打擊韓半島全境和部署美國增援戰鬥力的駐日美軍基地。” 朝鮮在19日以從平壤順安到“肯塔基”號進港的釜山南區海軍作戰基地的射程向東部海域發射“KN-23”後，這次又動用巡航導彈進行武力示威，是在威脅：不管采用哪種導彈，都可以用戰術核武器攻擊美國的延伸威懾戰鬥力。 韓國軍方相關人士表示：“朝鮮國防相姜順南20日威脅說美軍戰略核潛艇停靠等美國戰略資產的可視性增加相當於‘使用核武器的條件’後，用巡航導彈對韓國國內的主要目標和駐日美軍基地等進行了同時多發的模擬核攻擊試驗。” 針對韓美核磋商小組的出臺和美軍核潛艇進港等韓美強化延伸威懾，預計朝鮮將繼續進行“對抗挑釁”。韓國軍方認為，很有可能在“戰勝節”（27日）前後進行展示核武器高度化的追加挑釁或武力示威，因此正在盡全力做好對朝監視。 ● 設置大型浮橋等，閱兵式臨近的跡象 據“美國之音”當地時間21日報道，民間衛星20日拍攝的照片中捕捉到了平壤金日成廣場前和大同江對面連接的兩座大型浮橋。去年4月和今年2月，朝鮮也在閱兵式壹周前在同壹位置設置了大型浮橋。據“美國之音”報道，浮橋上設置了煙花爆竹和照明設施等。 韓美認為，這是紀念“戰勝節”閱兵式臨近的征兆。朝鮮在今年2月建軍節75周年閱兵式上首次公開“火星-18”型固體燃料洲際彈道導彈，此次閱兵式上是否也會出現新的戰略武器，備受關註。朝鮮壹直在逢五逢十的重大慶祝閱兵式上公開了展示核武器、導彈高度化的新武器。

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