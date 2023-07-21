政府在全國指定7個特色園區……不能止步於“用於議會選舉的特區”. July. 21, 2023 08:00. . 韓國政府宣布了集中培養半導體、二次電池、顯示器等國家尖端戰略產業的特色園區選定結果。21個廣域地方自治團體經過平均3比1的競爭，最終指定了7個地方。在這裏投資的企業將被提供縮短許可期限等支援。 最受關註的半導體特色園區是三星電子和SK海力士所在的京畿道龍仁、平澤和半導體原材料、零部件企業所在的慶尚北道龜尾。清州、浦項、蔚山、全羅北道新萬金等4處被指定為二次電池特色園區，天安、牙山被指定為新壹代顯示器特色園區。與此同時，安城、釜山、光州、大邱、忠清北道則被指定為材料、零部件、裝備特色園區。 政府決定對入駐這些園區的企業適用“許可到時即準制”。這壹制度下，如果就用水、電力、選址等申請許可，地方自治團體在60天內不給予答復，即被視為批準。這是為了不重蹈因輸電線路問題推遲5年的三星電子平澤工廠、因用水問題停止1年多的SK海力士龍仁半導體集群事業等覆轍而采取的措施。此外，特色園區還將享受減免稅金、預備妥當性調查優待處理等優惠。 全世界都在為擴充尖端產業生產基礎而展開速度戰，因此有必要培養聚集尖端產業力量的集群。不僅是美國和中國在半導體、電動汽車產業投入稅制、補貼優惠，就連較晚加入半導體競爭的日本和德國也在集中培養半導體集群。臺灣幹脆將狹窄的全部土地全部改為半導體特區。 但是，指定特色園區要想取得實質性的成果，必須超越歷屆政府失敗的地區特區政策。文在寅政府根據“韓國版新政”，在全國指定了環保、智能產業園區，朴槿惠政府在全國設立了“創造經濟革新中心”。盧武鉉政府將100多個地方指定為地區特色發展特區。這些被指定為各地瓜分式的特區中，大部分在政權交替後失去了推進力，只剩下“名義上的特區”。 特區成功與否最終取決於企業能否持續提供投資的誘因。先接受任何要求把大企業拉進來，然後又向企業伸手，這種方式是不行的。申請特殊園區獲得成功的地方自治團體，應該主動向企業提供所需要的服務，為建設能留住青年人力的教育、文化、醫療基礎設施而展開激烈的競爭。

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