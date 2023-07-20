“越北美軍砸車面臨懲戒……大笑後向北跑去”. July. 20, 2023 08:00. by 李智润记者 asap@donga.com. 美國媒體18日援引美國國防部的話報道說，在參觀板門店共同警備區（JSA）時越過軍事分界線（MDL）前往北韓的駐韓美軍是二等兵特拉維斯•金（23歲•照片）。 據美聯社報道，2021年1月加入美國陸軍並擔任騎兵偵察兵的金二等兵去年作為駐韓美軍在京畿平澤市漢弗萊斯營服役。去年9、10月醉酒後他對民間人士施暴時被抓獲，還被首爾西部地方法院處以過罰款。 今年5月，他在首爾新村醉酒後撞毀停放的車輛時被警察逮捕。本月17日，被美國憲兵拘留的二等兵金某為接受追加處罰，在被遣送回美國得克薩斯州布裏斯堡基地的途中在仁川國際機場銷聲匿跡。 美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道說，金二等兵18日表示自己是民間人士，在參加共同警備區參觀之旅後，在參觀板門店建築物時突然大笑起來，然後跑向北方。目前尚不清楚他如何前往離機場約85公裏的共同警備區。 在朝美軍事緊張加劇的情況下，兩國軍事當局之間能否進行對話備受關註。美國白宮發言人卡琳•讓-皮埃爾在當天的例行新聞發布會上表示：“美軍自發（wilfully）未經當局許可越過軍事分界線前往北韓”，“美國國防部正在與北韓人民軍進行接觸，並與瑞典和韓國進行合作。”但是，美國印度太平洋司令部司令約翰•阿奎利諾在美國阿斯彭安全論壇上表示，與北韓的溝通“尚未實現”。 居住在美國威斯康星州樂信的金二等兵的母親對ABC廣播說：“（兒子）好像瘋了”，“希望他回家，回到美國。”

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