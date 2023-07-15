美國集束炸彈運抵烏克蘭……普京：“優先攻擊西方坦克”. July. 15, 2023 07:56. by 開羅=常駐記者姜成輝、華盛頓=常駐記者文炳基 yolo@donga.com、weappon@donga.com. 美國決定支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的集束炸彈終於運抵了烏克蘭。據美聯社等媒體報道，美國參謀長聯席會議作戰局長道格拉斯·西姆斯當地時間13日表示，已將集束炸彈交給了烏克蘭。拜登政府此前表示，生產提供給烏克蘭的炮彈需要壹定的時間，因此將在生產完成之前由供應集束炸彈代替。目前僅過了6天。 烏克蘭陸軍總司令亞歷山大·西爾斯基也在同壹天接受美國有線電視新聞網（CNN）采訪時表示：“可以從根本上改變戰場局勢。”集束炸彈是在壹個大型炮彈內裝有多個小型子炸彈，被稱為“鋼鐵雨”，破壞力很強，但由於擔心平民傷亡，所以是否使用壹直在國際上引起爭議。 拜登當天在芬蘭赫爾辛基與芬蘭總統尼尼斯托舉行的聯合記者會上，被問到“您認為烏克蘭戰爭會持續多久”時，回答說：“我不認為俄羅斯能維持戰爭。他（俄羅斯總統普京）不可能在戰爭中獲勝。已經輸了。”對於俄羅斯使用核武器的可能性，他表示：“我不認為普京有可能使用核武器。” 拜登在被問及引發武裝叛亂的俄羅斯民間雇傭兵公司瓦格納集團負責人普裏戈任的下落時表示，“如果是我的話，我會小心吃東西”，提到了毒殺的可能性。 西方國家不斷向烏克蘭提供火力支援後，普京總統當天在接受俄羅斯國營電視臺俄羅斯電視臺采訪時警告說：“將把外國產坦克作為優先攻擊對象。”他諷刺說：“西方的坦克比前蘇聯生產的坦克更容易被燒毀。烏克蘭士兵猶豫著要不要登上成為俄羅斯軍隊優先攻擊對象的西方坦克。”

한국어