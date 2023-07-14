首爾市為支援新婚夫婦將在今後四年間投入4876億韓元. July. 14, 2023 07:48. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 首爾市將擴大對新婚夫婦的全月租保證金貸款及利息支援。此外，還將增加預備新婚夫婦的公共禮堂，並正式運營新婚夫婦學校。 首爾市13日表示，作為低生育對策之壹，制定了新婚夫婦支援對策。首爾市決定從今年開始到2026年為止的4年間，為支援新婚夫婦投入4876億韓元。 決定利用投入預算，將現有的“新婚夫婦租賃保證金利息支援”從年3.6%擴大到年4%。該事業是向結婚7年以內的新婚夫婦（年收入9700萬韓元以下）提供最多10年的全月租保證金貸款利息或部分利息的事業。從2018年至今，共有47322戶家庭獲得了利息支援。另外，通過與銀行的協商，租賃保證金貸款限額也將從2億韓元增加到3億韓元。 為了難以安排婚禮場所的準新婚夫婦，還將擴大公共設施的開放。首爾市從今年3月開始了將北首爾夢之林、首爾市辦公大樓等19處開放為公共婚禮場所的“我自己的婚禮”事業，開放對象將增加到24處。考慮到新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）以後因日常恢復，賓客規模增加，各婚禮空間的收容人員也從原來的100人擴大到最多1000人。在場地租賃費方面，韓屋形態的“城北禮香齋”租賃費為50萬韓元，首爾市廳市民廳和廣渡口玫瑰園等則是免費的。 為了支援圓滿的婚姻生活，“新婚夫婦學校”也將正式運營。目前在5個自治區（江北、道峰、銅雀、瑞草、松坡區）家庭中心進行示範運營，計劃明年擴大到25個自治區。項目由△預備、新婚夫婦教室 △新婚生活咨詢 △財務咨詢及金融教育等組成。首爾市相關人士表示：“其宗旨是回顧各自作為配偶的角色，克服結婚初期可能遇到的問題和矛盾。” 首爾市市長吳世勛表示：“為了讓決心結婚的人們在穩定的居住環境下開始婚姻生活，今後也會不惜提供政策和財政上的支援。”

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