市中心水槍慶典時隔4年回歸. July. 12, 2023 07:53. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）擴散而中斷的水槍慶典時隔4年將再次在首爾市中心舉行。 參加者們將在以生存射擊遊戲《絕地求生》為主題的活動現場，互相打水槍來消解夏日的酷暑。還準備了DJ派對和舞蹈演出。此外，為孩子們準備的歌劇演出、展示實驗性藝術作品的慶典等也將在首爾各地舉行。 ● 時隔4年回歸的市中心水槍慶典 首爾市11日表示，將於7、8月在首爾市中心舉行豐富多彩的文化藝術慶典。 首先，將於8月12、13日在麻浦區文化儲備基地舉行“W.G.F（Water Gun Festival）水槍慶典”。水槍慶典是2013~2019年7年間約有100萬人參加的首爾代表性夏季慶典，但由於新冠病毒的擴散，2019年以後中斷了舉辦。活動時隔4年重新啟動，場所從之前舉行的新村壹帶變成了擁有廣闊原貌用地的麻浦區文化儲備基地 活動主管公司“Heyway”計劃在此次慶典上將遊戲《絕地求生》的概念體現到活動現場。《絕地求生》是100人相互競爭只剩最後1人的遊戲。主辦方相關人士表示：“正在摸索將戰場要素引入活動現場各處的方案”，“第壹次預售時3000張門票全部售罄，準備追加銷售，參加熱情非常高。”之前活動現場有免費區和收費區，但今年改為全面收費（入場券3萬韓元）模式。 8月8日至27日，在西大門區新村文化發電站壹帶將舉行能夠感受到藝術家們熱情的“首爾邊緣藝術節2023”。作為展示藝術家們自由、主體靈感的慶典，共有96組以“邀請大家”為主題，展示實驗性藝術作品。今年為了提高觀眾的接近性，取消了大部分作品的觀看限制年齡。還引進了殘疾人預售及打折系統。 ● 盡情享受暑假的“兒童慶典” 為迎接暑假的孩子們準備了慶典。本月19日至22日，“2023首爾兒童歌劇節”將在恩平區恩平文化藝術會館舉行。在這裏可以欣賞到《解決高手福雨》、《韓塞爾與葛雷特》等符合兒童眼光的歌劇演出和參與型演出、拍照區等。本月15日至30日在大學路藝術劇場等地舉行的“2023國際兒童青少年劇場聯盟（ASSITEJ）國際夏日慶典”上，觀眾們也將欣賞到國內外10部優秀的兒童青少年戲劇。 為紀念光復78周年，還將舉行可以體驗獨立前後歷史的慶典。8月12日至15日在西大門刑務所歷史館舉行的“西大門獨立慶典”上，可以免費觀看以“獨立與和平”為主題的紀念音樂會和企劃展示等。同月14、15日，在首爾遊戲廣場將舉行講述女性獨立運動家金瑪麗亞老師故事的《音樂劇金瑪麗亞》演出。 在首爾舉行的各季節慶典信息可以在智能首爾地圖（map.seoul.go.kr）確認。同時還支持尋路、地圖復印等功能。首爾市文化本部長崔京周（音）表示：“希望市民們與家人和朋友壹起享受慶典，度過充滿活力的夏天”，“今後也將積極支援能夠給市民生活帶來活力的慶典。”

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