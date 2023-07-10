異質存在之間的共生. July. 10, 2023 07:54. . “我們不是壹體，而是通過壹起生活而存在的。”―出自唐娜•哈拉維的《伴侶物種宣言》中 生物學家兼女權主義理論家唐娜•哈拉維的書《哈拉維宣言文》中包含了她發表的兩種宣言。這是打破西方理性中心主義導致的二分法界限的《賽博格宣言》和強調異種之間共進化的《伴侶物種宣言》。兩個宣言都涵蓋了廣泛的領域，展現了驚人的融合性思考，這似乎與作者通過這本書最終追求的“結緣”和“共存”的概念相吻合。“重要的是超越不可還原的差異而形成的溝通”，我們主張“在成為彼此伴侶的歷史上，應該改造（restructure）肉體，革新（reform）生命的密碼”。 但是當我開始讀這本書的時候，我參加了在首爾乙支路壹帶舉行的首爾同性戀者文化慶典。在下達酷暑警報的炎熱天氣中，與參與者壹起行進的過程中，反復聽到了反對同性戀示威者的激烈吶喊。因為首爾市不允許使用首爾廣場，所以不得不轉移場所進行的活動中也毫無例外地遇到了厭惡勢力。 那壹瞬間，我突然想起讀過的書的內容，不禁懷疑即使在同壹物種內也如此蔓延著敵對情緒和不理解，那麽身體和語言不同的物種又如何能夠完全理解和尊重彼此。這難道不是從壹種思考實驗中得出的理想和倫理夢嗎？後來讀了書剩下的部分，感覺思想逐漸轉變。理解了異質性存在之間的共生，與其說是選擇或協議事項，不如說是進化和生存的條件。發展和存在是從包容差異的接受態度開始的。而且包容不是為了達成，而是要隨時以這個過程為目的。

한국어