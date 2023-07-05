“文科生的夢想是法學院”……今年“LEET”應試人數或將創歷史新高. July. 05, 2023 07:47. by 李勝宇記者、崔美松記者 suwoong2@donga.com,cms@donga.com. “理工科醫科大學和人文系法學院實際上成了吸收優秀學生的黑洞。” 4日，首都圈大學的法學專門研究生院（法學院）相關人士表示：“這只是從小開始準備考試還是上了年紀再開始的差異，現實是，無論是大學在校生還是畢業生，最終都會去參加法學院考試。” 據調查，就像理工科最上位圈學生向醫科大學傾斜的現象正在深化壹樣，商經系或文科系等人文系學生為了成為法官、檢察官、律師等法律界人士，紛紛湧向法學職業能力傾向考試（LEET）。 據法學專門研究生院協議會等透露，自2008年首次舉行LEET以來，今年的應試人數有望創下歷史最高紀錄。參加預定於本月23日舉行的LEET的報名人員達到了1.736萬名。業界相關人士預測：“即使考慮到每年的應試率在90%左右，去年的應試人數也超過了1.3193萬名。” 自2015年7585名考生參加考試後，到去年為止，參加LEET考試的人數連續9年壹直在增加。2019年考生人數以1.0291萬名首次突破了1萬名，2020年1.115萬名，2021年1.2622萬名，去年1.3193萬名參加了LEET考試。 國民大學社會學系教授崔恒燮（音）分析稱：“過去因為穩定而人氣頗高的公務員，對MZ壹代（千喜年+Z壹代）來說已經不再具有魅力了”，“在不經歷雇傭不安的同時，希望獲得高年薪的優秀學生為了成為專門職業，紛紛湧向醫科大學和法學院。”

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