李周浩副總理：“今年高考不會增加準殺手試題，也不會出新類型問題”. June. 30, 2023 07:52. by 李恩澤記者•崔勛振記者 nabi@donga.com,choigiza@donga.com. 韓國副總理兼教育部部長李周浩（照片）29日在接受《東亞日報》采訪時表示：“在今年11月舉行的2024學年度高考（大學入學考試）中，不會增加又名‘準殺手’的試題或出新類型問題。”李部長表示，將研究在高考出題過程中任命現任高中教師為負責排除“殺手級問題”（超高難度問題）任務的“高考公正出題檢查委員長”的方案，並賦予牽制出題委員長的權力。他還說：“正在討論從明年高考開始，公開各題目的正確率和辨別度數值的方案。” 當天，李副總理在政府首爾辦公樓接受本報采訪時表示“只是要消除現有高考中的殺手問題，並不是要引發新的問題”，斷然否定了最近在私教育界傳開的“擴大準殺手問題”的預測。他說：“準殺手問題這壹用語本身就是私教育的不安營銷”，並囑咐學生和家長不要動搖。為此，他表示：“計劃從9月的模擬評價開始，通過韓國教育課程評價院或EBS分析並公開出題傾向。” 對於從今年高考開始新設的“高考公正評價咨詢委員會”和“高考公正出題檢查委員會”的組成，李副總理表示：“不會與現有的韓國教育課程評價院的人才庫重疊”，“在出現私教育卡特爾話題的情況下，應該保障評價院的獨立性。”李副總理表示：“如果檢查委員認為出題委員制作的題目是‘殺手鐧’，壹定會排除在出題之外”，“這是非常重要的與國民的約定。”

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