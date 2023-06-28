經濟恢復受挫，飯桌物價上漲. June. 28, 2023 07:53. by 郭道英, 朴熙昌 now@donga.com,ramblas@donga.com. 在下半年（7~12月）即將到來之際，經濟狀況仍然沒有出現明顯的恢復跡象。雖然從今年年初開始有人預測下半年經濟將恢復，但產業現場普遍認為“上低下高（上半年停滯下半年增長）”趨勢並沒有像預想的那樣出現。由於擔心年底前物價會進壹步上漲，政府當局的苦惱也在加深。 大韓商工會議所27日表示，以全國2307家制造企業為對象，對第三季度（7~9月）企業景氣展望指數（BSI）進行了調查，結果顯示第三季度BSI為91。與上個季度的調查結果（94）相比，下降了3個百分點。BSI高於100意味著與前壹季度相比景氣前景持肯定態度，低於100則持消極態度。今年第二季度（4~6月）大幅上升的肯定性預測進入下半年後反而似乎有所減弱。 同期內需（94→90）和出口（97→94）BSI均下降。從行業來看，主力行業IT、家電（83）、電力（86）、鋼鐵（85）等行業也大幅低於標準值。曾呈上升趨勢的汽車（98）、化妝品（93）行業也出現了更多的負面預測。這與以主力行業為中心，經濟恢復趨勢將正式開始的主要機構的預測截然不同。 政策當局的苦惱正在加深。因為預計今年年末也會超過韓國銀行的物價穩定目標（2%），因此很難下調利率，而且財政投入余力也不足。 特別是，預計今年夏天將出現7年來首次出現的厄爾尼諾現象（東太平洋的海平面溫度上升0.5度以上的現象），因此物價有可能再次動搖的憂慮正在加大。有分析認為，如果受烏克蘭戰爭的影響，加上氣候異常導致糧食原材料供應出現差池，好不容易呈現鈍化趨勢的消費者物價有可能再次回到上升趨勢。已經出現了白糖價格上漲等“飯桌物價”蠢蠢欲動的征兆。 刺激經濟的財政余力也不充分。今年1~4月的國稅收入為134萬億韓元，與壹年前同期相比減少了33.9萬億韓元。國家債務歷史上首次超過1000萬億韓元，財政健全性也亮起了紅燈。因此，有人預測，政府將於今年下半年以出口、投資為中心，將運用經濟政策的焦點放在提高民間活力上。

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