繼澳大利亞之後，加拿大也通過“大型科技企業要交納新聞使用費”法案. June. 24, 2023 07:46. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 加拿大議會通過了Meta（前臉書）和谷歌等大型科技企業在數字平臺上利用本國媒體的新聞內容時需支付使用費的法案。Meta立即回應稱“將中斷在加拿大的新聞服務”。 加拿大參議院22日（當地時間）通過了《在線新聞法》，規定大型數字平臺企業以發布新聞為代價，與當地媒體簽訂新聞使用費合同。該法案預計不久後將通過總理的批準生效。加拿大政府為了拯救本國媒體，壹直在推進該法案。據加拿大政府透露，2008年至2021年，有450家本國新聞媒體關門。 該法案通過後，Meta通過聲明表示：“在《在線新聞法》實施之前，將終止通過臉書和照片墻（Instagram）向加拿大所有用戶提供新聞。”谷歌沒有發表具體的對策，只是表示：“為了避免出現任何人都不願意看到的結果，正在與政府緊急協商。”據推算，如果該法案得以實施，Meta和谷歌每年將向媒體支付約3億加元（約3000億韓元）。 新聞使用費支付法案始於2021年澳大利亞。當時，Meta曾中斷了壹周以上的新聞服務。澳大利亞政府和Meta、谷歌經過1年的過渡期，就支付約2億澳元（約1750億韓元）的新聞使用費的方案達成了協議。 美國加利福尼亞州眾議院1日（當地時間）也通過了《新聞保護法》，具有壹定水平以上的銷售額及用戶規模的在線平臺企業如果發布新聞，將分配部分相關廣告收益。該法目前還剩下州參議院表決和州長簽字的程序。

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