每100家企業中就有35家是連利息都付不起的“僵屍企業”. June. 14, 2023 07:51. by 金秀研記者 syeon@donga.com. 去年受原材料價格上漲等影響，各企業的資金狀況惡化，負債比率創下了8年來的最高值。100家企業中有35家處於連利息都負擔不起的“僵屍企業”狀態。 據韓國銀行13日發表的《2022年企業經營分析結果（速報）》顯示，韓國國內3.0129家非金融盈利法人企業（制造業1.2199萬家，非制造業1.793萬家）的銷售額同比增加了16.9%。 但收益性惡化，營業利潤率為5.3%，比前壹年（6.8%）下降1.5個百分點，稅前凈利潤率（5.2%）也比前壹年（7.6%）下降2.4個百分點。營業利潤率與受新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）余波影響經濟停滯的2020年（5.1%）相似。收益性惡化的主要原因是原材料價格上漲。 因此，利息補償比率從654.0%大幅下降到455.4%。利息補償比率是營業利潤除以利息費用的值，表示企業的利息負擔能力。據統計，不能用營業利潤充當貸款利息等金融費用的利息補償比率不到100%的企業比重上升了1個百分點，達到35.1%。 不僅是收益性，反映企業財務穩定性的指標也明顯惡化。去年企業的負債比率為102.4%，創下了2014年（106.5%）以後8年來的最高值。貸款依賴度也接近歷史最高值（2019年28.3%），達到28.2%。 但是韓國銀行對銷售增長趨勢進行了有意義的評價。制造業以石油精煉、焦炭（48.4%→66.9%）和汽車（11.8%→15.2%），非制造業以電氣燃氣業（13.2%→46.8%）為中心，銷售增長率大幅上升。韓國銀行經濟統計局企業統計組長李成煥（音）說明道：“受價格上升、業況改善等影響，銷售額保持了較高的增加趨勢”，“我們認為是比擔憂更好的水平。”

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