國民力量黨：“南北合作基金為間諜嫌疑人訪朝支出了1億韓元”. June. 14, 2023 07:51. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 國民力量黨懷疑，為支援南北交流事業而設立的南北交流合作基金的壹部分被用於間諜活動。 國民力量黨市民團體先進化特別委員會13日在國會聽取了統壹部對南北交流合作基金運營的統壹部自身監查結果的報告。特別委員會委員、國民力量黨議員徐範洙（音）表示：“有人懷疑，統壹部南北交流合作基金被用於從事間諜活動的人，從結果來看，是不是把國民血汗稅支援了間諜活動。” 據特別委員會透露，上個月因涉嫌違反《國家安全法》而被拘留的全國民主勞動組合總聯盟組織局長A某參加了2004年在朝鮮舉行的“南北工人統壹大會”。該項目共花費約1.3億韓元基金。據悉，A某從2000年初開始從事間諜活動。 還有人提出，部分地方自治團體使用基金不當。2018年12月，對朝合作民間團體理事長C某向蔚山市申請了向朝鮮送豆油事業的1億韓元基金，蔚山市省略公開招募程序，直接支付了1億韓元。國民力量黨指出：“C某以已經結束的事業為依據領取了補貼，並提交了虛假收據，存在貪汙基金等問題。”

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