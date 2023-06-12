“韓菲混血兒給歧視和無視他們的人壹記重拳”……朴勛政導演最新力作《貴公子》即將與觀眾見面. June. 12, 2023 07:59. by 崔智善 aurinko@donga.com. 憑借電影《新世界》（2013年）、《魔女》系列（2018、2022年）在韓國動作電影中構築獨壹無二領域的朴勛政導演將通過追擊動作片《貴公子》與觀眾見面。 將於21日上映的《貴公子》將從菲律賓貧民區開始。在非法賭博拳擊場上以拳擊手賺錢的韓菲混血兒（韓國人父親和菲律賓母親生下的混血兒）馬可（姜泰洙飾）為了籌集母親的醫療費，四處打聽韓國父親的行蹤。有壹天，父親雇用的律師來找馬可。他說“妳父親也很想妳”，並承諾如果壹起去韓國，會解決醫療費問題。 就這樣，馬可和陌生人壹起上了飛機。貴公子（金宣虎）接近了懷著不安的心情前往韓國的他。微笑著介紹自己是“朋友“的他給馬可留下了“妳去韓國是找死”的沖擊性話，壹到韓國就綁架了馬可。好不容易逃走的馬可從那時起就被貴公子、同父異母的哥哥韓理事（金康宇飾）、可疑女性允珠（高雅拉飾）莫名其妙地追擊。 電影在前半部沒有給出馬可為什麽被追趕、追擊者的目的是什麽等線索，而是將緊張感推向高潮。除了赤身跑步追擊外，還將展開華麗的汽車追擊戰。後半部出現的貴公子和韓理事的血濺動作大戲把電影推到了頂點。電影被評為最近影院罕見的“青少年禁止觀看”等級。 朴導演在8日的記者座談會上表示：“從以前開始就非常想講韓菲混血兒的故事”，“構想了讓受到歧視的人給歧視和無視他們的人壹拳的作品。” 電影中的人物個性很強。飾演貴公子的金宣虎就像所謂的“明眸皓齒的狂人”壹樣，帶著莫名其妙的笑容追逐馬可，以可怕的戰鬥力殺死人們。金宣虎說：“事前準備時，角色扮演得非常瘋狂。努力展現出純粹追擊、享受的樣子。”朴導演就劇中人物“貴公子”作為作品標題的理由表示：“我喜歡‘幹凈的瘋子’這個角色。” 新人演員姜泰洙經過3次試鏡，以1980比1的競爭率成功選上馬可壹角。朴導演說：“因為是韓國和菲律賓的混血角色，所以希望有特有的感覺，因為要進行深入的演技，所以仔細觀看了演員試鏡。”

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