韓國政府高官：“朝鮮精英階層正在動搖……出現連鎖出逃征兆”. June. 12, 2023 08:00. by 申나리, 張寬錫 journari@donga.com,jks@donga.com. 據悉，就俄羅斯符拉迪沃斯托克和歐洲出現朝鮮外交官試圖出逃或流亡韓國的現象，韓國政府正在關註朝鮮精英階層的動搖和由此引發的連鎖逃離朝鮮的可能性。 韓國政府高層相關人士11日就最近朝鮮外交官等試圖逃亡壹事表示：“朝鮮精英階層正在動搖。我們正在密切關註這壹點。從朝鮮國務委員長金正恩的立場來看，不是經歷困難的人，而是受益於朝鮮體制的精英階層選擇出走和流亡，這也會非常費神。”另壹名政府人士表示：“金正恩政權上臺後，朝鮮精英階層和居民對（經濟發展等）的期待沒有得到滿足，出現了逐漸放棄對朝鮮體制的期待、出現背離現象的征兆。據我所知，金正恩委員長（因此）承受著很大的壓力。” 這種動向可能與聯合國安理會等國際社會為切斷流入朝鮮的非法資金而持續對朝制裁，為賺取外匯而來到海外的朝鮮外交官的負擔加重有關。韓國執政黨相關人士表示：“據我所知，（經歷經濟困難的）朝鮮正在向海外公館和大使施壓。（韓國）政府提高對與朝鮮的非法資金交易等的監視監督水平，也產生了影響。”據分析，在這種情況下，隨著新冠疫情進入穩定局面，想要解除國境封鎖的朝鮮把海外外交官或貿易代表部職員召回朝鮮的動向，也對朝鮮精英層的動搖產生了影響。害怕回國的朝鮮人士們為了“子女們的未來”開始試圖出走。 在這種情況下，尹錫悅政府上臺後的壹年裏，政府下屬機構等聘用高層、專業人士出身的“脫北”人士的措施也日益突出。綜合《東亞日報》的采訪，去年5月尹錫悅政府上臺後，在朝鮮擔任了1年多的高層、專門職務的“脫北”人士中至少有16人被聘為統壹部內委員會咨詢委員或國家情報院下屬研究機關——國家安保戰略研究院研究員。戰略研究院高層負責人表示：“今年年初聘用了包括駐意大利臨時代辦趙成吉在內的‘脫北’外交官等3人擔任研究委員，並聘請了壹名退休的‘脫北者’出身的研究員作為客座人員。”

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