爭取衛冕的斯瓦泰克和從未輸給世界前三選手的穆霍娃，將在法網公開賽決賽迎來正面對決. June. 10, 2023 08:41. by 金正勛記者 hun@donga.com. 法網衛冕冠軍、女子網球世界排名第壹的伊加•斯瓦泰克（波蘭）進入了今年第二場大滿貫賽事法國網球公開賽單打決賽。瞄準大賽兩連冠的斯瓦泰克將與卡羅琳娜•穆霍娃（第43位•捷克）爭奪冠軍獎杯。 當地時間8日，斯瓦泰克在女子單打4強賽中以2比0（6-2、7-6）戰勝貝亞特裏斯•阿達德•瑪雅（第14位•巴西），進入了決賽。直到4強賽為止，在本次大賽已經進行的6場比賽中，她沒有失掉壹盤。憑借當天的勝利，斯瓦泰克在法國公開賽上取得了13連勝，即使在決賽中失利，也能保持世界第壹的位置。從去年4月開始她就壹直占據著世界第壹的位置。斯瓦泰克在2020年登上法國公開賽冠軍寶座，獲得了個人大滿貫賽事的第壹個冠軍。去年她在法國公開賽和美國公開賽上也稱霸，並取得了3場大滿貫賽事單打冠軍。 穆霍娃在此前舉行的4強賽上，以2比1（7-6、6-7、7-5）戰勝薩巴倫卡（第2位•白俄羅斯），首次進入大滿貫賽事單打決賽。她此前在大滿貫賽事中的最好成績是2021年澳大利亞公開賽的4強。在第3局比賽中，穆霍娃壹度以2比5落後，看似敗局已定，但她連續拿下5局，扭轉了局面。 此前，斯瓦泰克和穆霍娃曾有過壹次交鋒，在2019年4月的捷克紅土大賽上，穆霍娃以2比1獲勝。當時穆霍娃和斯瓦泰克分別排在第106位和第95位。穆霍娃在與世界排名前3位的選手的比賽中，至今為止取得了5戰全勝的成績。兩位選手的決賽將於韓國時間10日晚10時舉行。

한국어