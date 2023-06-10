半地下室泡水對策出臺壹年，“逃離”的居民只有1%. June. 10, 2023 08:42. by 李相煥記者、蘇雪姬記者 payback@donga.com,facthee@donga.com. 去年8月暴雨導致首爾自冠嶽區、銅雀區壹帶半地下室4名居民死亡後，政府和地方自治團體出臺了各種對策，但實際搬離半地下室的人極少。有人擔心，在今年夏天預告破紀錄的高溫和洪水的情況下，半地下室居民的損失可能會再次發生。 綜合《東亞日報》9日的采訪，通過援助月租、遷至公租房等國土交通部和首爾市的“往上居住”政策，脫離半地下室的居民只有2300戶左右。這壹數字僅占首爾市內半地下住宅（約21萬人）的1.1%。雖然首爾市在暴雨慘案發生後宣布“將取消半地下室”等各種對策，但大多數半地下室居民仍然居住在與去年相似的環境中。 最具代表性的是，享受國土交通部和首爾市的“賦予移居公租房、民間租賃住宅優先權及保證金無利息貸款”政策優惠、從半地下室搬遷到租賃住宅的居民，以去年底為基準只有1300戶。韓國城市研究所所長崔恩英（音）表示：“數量不多，而且數千萬韓元的租賃住宅保證金對居民來說也是負擔的費用。” 首爾市“搬遷至地上層支援月租20萬韓元”只進行了970件。去年8月暴雨災害嚴重的銅雀區和冠嶽區分別只有312人和129人。首爾市相關人士表示：”這是受惠者每次領取月租數據的累計額，因此實際得到支援的家庭更少。” 通過首爾住宅公社、韓國土地住宅公社等購買多戶型住宅，以轉變為倉庫的方式逐漸減少半地下住宅的政策，業績也比較低。截止到上月，首爾住宅公社購買的半地下住宅為98套，遠低於今年的目標值（3450戶）。韓國土地住宅公社連壹套也沒有購買。 目前尚未擺脫半地下室的居民占大多數的情況下，有人擔心會重演去年那樣的暴雨和泡水災害。世界氣象組織預測，意味著今年夏天赤道附近東太平洋海面高溫現象的厄爾尼諾現象非常活躍，將出現創紀錄的高溫和洪水。據韓國氣象廳上月公布的《3個月氣象展望》顯示，7月降水量與往年（245.9-308.2毫米）相似或多的概率為80%。8月，與往年（225.3-346.7毫米）相似或多的概率將上升到80%。

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