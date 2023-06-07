“2030年成為第七大服務產業強國”……應從挽救漂流12年的《基本法》開始. June. 07, 2023 08:13. . 韓國政府宣布，到2030年將服務出口額從1300億美元增加到2500億美元，成為世界第七大服務產業強國。政府前天召開服務產業發展工作組會議，表示將在5年內向文化信息、保健醫療、旅遊等有潛力的領域提供64萬億韓元的出口金融等破格支援。韓國政府要激活以內需為主的服務業的出口，提升到韓國經濟支柱制造業水平。 服務業是附加價值和創造就業效果較大的產業，但韓國的服務業競爭力遠遠落後於制造業。30多年來，服務業在出口額中所占的比重壹直停留在15%左右。服務出口額排在世界第15位，與制造業出口額（第六位）相比地位較低。服務收支從2000年起到今年為止，連續24年出現赤字。以2020年為準，服務業的生產效率在經濟合作與發展組織36個國家中僅排在第25位。 隨著服務業的競爭力原地踏步，連優質的工作崗位都沒有創造出來。集中在飲食、住宿業等低附加值行業，規模也小，只是吸收被擠出制造業的人力，起到避難所的作用。據國稅廳透露，個體戶人數在2017年至2021年4年間增加了180萬人以上，但同期年平均收入持續減少，2021年降至1952萬韓元，降至2000萬韓元以下。 在這種情況下，本應為培育服務產業打下基礎的服務產業發展基本法卻遲遲沒有出臺。自2011年12月提議以來，特別是因擔心“醫療民營化”等呼聲不斷，12年來壹直未能越過國會的門檻。基本法的核心內容是放寬對服務行業不必要的限制，對研發成果給予資金支援和稅制優惠。政府層面的綜合支援對策迫在眉睫，但由於缺乏基本法，未能實現系統性的支援，只能采取零星的應對。 如果培育高附加值服務產業，可以為支撐制造業的單引擎韓國經濟添加另壹個強有力的引擎。歷屆政府都打出“搞活服務業”的旗幟，也是因為這個原因。但如果連基本法都處理不了，就只能是空頭支票。自2001年以後，雖然出臺了30多次有關服務產業的對策，但都沒有發生大的變化，也是因為這個原因。通過與人工智能等尖端技術的結合，革新服務業，並在此過程中將矛盾最小化，急需系統性的戰略。“世界七大服務產業強國”不能以又壹次轟轟烈烈的口號結束。

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