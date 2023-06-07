宮崎駿的隱退作品，在沒有預告和廣告的情況下將於下月上映. June. 07, 2023 08:14. by 洪禎秀 hong@donga.com. 世界級動畫大師日本宮崎駿導演的最後壹部作品將在沒有預告片或任何廣告的情況下於下月上映。 據美國電影專門媒體《好萊塢報道》5日（當地時間）報道，吉蔔力工作室（Studio Ghibli）的代表理事兼制片人鈴木敏夫2日在接受日本月刊《文藝春秋》采訪時表示，宮崎駿導演的隱退作品《妳想活出怎樣的人生》將在沒有宣傳營銷的情況下上映。宮崎駿導演2013年宣布隱退，時隔4年撤回，他宣布了新作，也是隱退作品上映的消息。 題目《妳想活出怎樣的人生》取自1937年吉野源三郎的同名小說。但是作品的情節、登場人物、出演配音演員等與電影相關的任何信息都沒有公開。 唯壹被公開的只有壹張粗獷大膽運筆的電影海報（照片）。據悉，宮崎駿導演對鈴木敏夫代表稱贊道：“這是妳制作的最棒的海報。”被稱為宮崎駿右臂的鈴木代表解釋說：“雖然從1984年《風之谷的娜烏西卡》開始壹起合作，但真心受到稱贊還是第壹次”，“決定以這種稱贊為提示，只用海報進行宣傳。”接著，他補充道：“看預告片就能知道電影會發生什麽事情，因此也有不想去電影院的人”，“這次（和壹般的營銷）相反，我想嘗試壹下。” 此次作品將於下月14日在日本上映。海外上映計劃尚未確定。

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