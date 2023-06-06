美國國會情報小組主席：“朝鮮實現核彈頭小型化……有可能打擊紐約”. June. 06, 2023 08:01. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、軍事記者 尹相虎 weappon@donga.com、ysh1005@donga.com. 美國國會核心人士表示：“相信朝鮮成功實現了核彈頭小型化。朝鮮有著可以打擊紐約的核力量。” 美國眾議院情報小組主席麥克·特納（共和黨，照片）當地時間4日接受美國ABC電視臺采訪時，被問到“美國是否相信朝鮮成功將核彈頭小型化的主張是真的”時，回答說：“這是我們現在相信的。” 特納表示：“朝鮮擁有可以打擊美國本土和紐約的核力量。”眾議院情報小組主席是接受情報機關機密情報報告的美國國會領導層的壹員。這意味著，美國情報機關也認為朝鮮成功實現了核武器小型化。 特納特別強調：“我們和朝鮮都擁有（核武器）。關於朝鮮，遏制力的概念已經死亡。”其意思是，朝鮮擁有利用搭載核的洲際導彈打擊美國東部主要城市的能力，因此很難用美國核武器打消朝鮮先發制人的核攻擊。這也可以解釋為，美國對韓半島的延伸威懾（核保護傘）效果下降。 韓國軍方和情報部門就朝鮮核彈頭小型化問題公開表示，“被認為已經達到相當高的水平”，多少持慎重態度。但據悉，韓美當局內部認為，朝鮮目前已接近或已到達完成階段。朝鮮已經完成直徑在60厘米以內、重400-500公斤的數千噸（1000噸TNT爆炸力）級輕量核彈頭（戰術核武器等），進入了實戰部署階段。通常核彈頭小型化的標準是直徑90厘米、彈頭重量在1噸以內（安裝飛毛腿-B級短程彈道導彈時），可以說比這個標準更為先進。

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