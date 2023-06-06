首爾市政府：“針對工作人員的暴言暴力過了分寸”……公務員將佩戴“身體攝像機”. June. 06, 2023 08:00. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 首爾市公務員可以佩戴“身體攝像頭”（戴在身上的小型攝像頭）進行工作。這是為了保護負責信訪的公務員免受惡性信訪人暴言暴行的措施。 首爾市5日表示，將制定並實施《信訪處理負責人便攜式保護裝備運營指南》，規定負責信訪處理的公務員使用錄音、錄像設備。行政安全部今年4月修改《信訪處理法》施行令時，規定負責信訪的公務員可以使用錄像、錄音設備，但實際使用設備與否和運營方針由各地方自治團體制定。 行政安全部和首爾市制定身體攝像機根據規定，是因為部分“惡性信訪人”的行為超過了限度。實際上，去年6月在首爾市陽川區新月洞居民中心發生了醉酒狀態的信訪人拿著鐵錘自殘，對公務員進行惡言相向等威脅的事件。2021年11月，信訪人還掐住了新亭洞居民中心職員的脖子。 隨著手冊的制定，首爾市負責信訪的公務員可以戴著身體攝像機等錄制、錄音設備工作。根據方針，如果認為信訪人有辱罵、威脅、性騷擾等或暴力或損壞器物等可能性，信訪負責人可以使用設備。但是，在使用身體攝像機等時，必須在錄制或錄音開始和結束前告知信訪人。如果情況緊急，可以先進行錄制、錄音，之後在系統登記時記錄事由。 自治區應當配備系統、設備，對錄制的音像資料進行保管和管理。影像、聲音可以保存15天，對投訴人決定不采取法律措施的，應當立即予以刪除。身體攝像機最早將從本月中旬開始依次普及。

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