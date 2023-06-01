對公主的觀念. June. 01, 2023 07:34. . 最近，因黑人美人魚的出現，劇場街出現了激烈的爭論。紅頭發美麗的白人公主。給我們留下深刻印象的樣子其實是迪士尼重新詮釋原著制作的1989年動畫片中的角色。漢斯•克裏斯蒂安•安徒生寫人魚公主童話是在1837年，原作中沒有特定人種。 雖然電影《人魚公主》因主人公的膚色而引起爭議，但約10年前在安徒生的故鄉丹麥，人魚公主作為男人登場而成為話題。藝術家二人組埃爾姆格林和德拉格塞特的作品《他（金色）》（2012年•照片）就是其主人公。 丹麥出身的米卡埃爾•埃爾姆格林和挪威出身的英加爾•德拉格塞特從1995年開始壹起工作。他們不斷展示挑戰固定化觀念的工作，《他（金色）》是將哥本哈根的象征人魚公主銅像重新詮釋為男性版本的作品。愛德華•埃裏克森在1913年制作的人魚公主像是世界旅遊勝地，但因為是80厘米高的小銅像，所以很多人評價說，看到後非常失望。埃爾姆格林和德拉格塞特將擺出與人魚公主像相同姿勢的男子人魚像大幅擴大至2米高度後，塗上了華麗的金色。代替魚鰭有了雙腿，看來是和王子的愛情成功了。但是可能是因為失去了聲音，表情看起來很悲傷。兩腿並攏，坐在巖石上的赤裸裸的男人完全違背了傳統的男性氣質。美人魚似乎陷入了沈思，顯得非常安靜，既懦弱又脆弱，而且看起來很不舒服。在傳統美術中，裸體男人炫耀自己健壯的身材，擺出英雄的姿態。 在意大利港口城市莫諾波利建立的人魚公主雕像最近也陷入了爭論之中。這次公主過於豐滿的身材成為了問題。時代變了。人們的喜好也發生了變化。但是迪士尼給人帶來的瘦削的美麗白人公主的觀念似乎仍然很難改變。

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