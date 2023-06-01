“還活著！裴俊書”……以壓倒性的腳踢為韓國奪得世錦賽首金. June. 01, 2023 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. 裴俊書（23歲•江華郡廳）獲得了世界錦標賽韓國代表團的首枚金牌。 31日，裴俊書在阿塞拜疆巴庫的水晶大廳舉行的2023世界跆拳道錦標賽男子58公斤級決賽中，以2比0戰勝俄羅斯出身的個人中立資格選手格奧爾基•古爾奇耶夫（23歲），摘得了金牌。這是參加此次大賽的韓國選手中的第壹枚金牌，也是裴俊書個人第二枚世錦賽金牌。裴俊書在2019年曼徹斯特世錦賽上獲得了男子54公斤級金牌，在去年的瓜達拉哈拉世錦賽上獲得了男子54公斤級銅牌。韓國在本次大賽中派出了男女共16個級別的選手。 在決賽第1輪開始22秒後，以拳頭攻擊（1分）搶占先機的裴俊書，之後成功取得身體攻擊（2分）2個、頭部攻擊（3分）1個，以8比2遙遙領先後，又追加了2個對方扣分（1分），以10比2贏得了第壹輪比賽。在第2輪比賽中，他也成功完成了5個身體攻擊和1個拳頭攻擊等，以15比5，10分優勢獲勝，確定了冠軍。今年3月成為大田市廳教練後，在此次大賽之前作為代表隊教練加入的李大勛教練（31歲）坐在裴俊書的教練席上，體驗了教練出道戰的冠軍滋味。李教練在現役時期曾獲得過3枚世錦賽金牌，並在世錦賽上實現了3連冠。他在2021年東京奧運會後退役。 這是裴俊書自2019年世錦賽後時隔4年再次獲得金牌。在4年前進行的大賽上，裴俊書從預選賽到決賽的6場比賽中，以265分（平均44分）的壓倒性優勢獲得了冠軍。當天，他數次成功完成特技連續攻擊等，展現出了讓人想起4年前的樣子。裴俊書表示：“在過去的4年裏，有過艱難的事情，也有過很多傷病。因為不放棄進行訓練，所以取得了很好的結果。為了明年的奧運會，剩下的時間我會更加努力地準備。” 另外，參加同壹天舉行的女子67公斤級比賽的洪孝琳（18歲•江原體育高中）和女子73公斤級的李多彬（27歲•首爾市廳）分別在8強和16強中被淘汰出局。

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