“不相容的火與水之愛，也是我作為移民者的故事”. May. 31, 2023 07:52. by 崔智善 aurinko@donga.com. “在制作電影期間，美國移民者出身的父母都去世了。母親和父親教我的很多東西都是他們在韓國長大的時候學到的。為了將這種教誨融入到電影中而努力。” 帶著動畫片《瘋狂元素城 Elemental》時隔7年再次來到韓國的迪士尼和皮克斯的首位韓裔導演彼得•孫（46歲•照片）說。孫導演繼自己的第壹部動畫片《美好的恐龍世界The Good Dinosaur》（2016年）之後，第二次與韓國觀眾見面的作品《瘋狂元素城》講述了水、火、土、木這4大元素相互排斥的“元素城”中發生的故事。該片以移民者第二代孫導演的個人經歷為基礎，韓國人李彩研動畫師也參與了制作。電影在27日（當地時間）結束的第76屆戛納電影節上作為閉幕作品上映，受到了5分鐘的起立鼓掌等好評。該片將於下月14日在韓國上映。 30日，在首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心舉行的記者招待會上，孫導演談到了《瘋狂元素城》和自己的經歷。 “在我長大的美國紐約的壹個社區裏，有韓國人，也有印度和墨西哥人。有些社區相互很好地融合在壹起，但有些則不然。雖然也經歷過仇外心理和歧視，但我想把如何才能相互理解、克服差異寫進作品中。” 在影片《瘋狂元素城》中，雖然性格多變，但充滿熱情的火元素女孩爐小焰（Ember）和愉快感性的水元素男孩渡阿波（Wade）相遇，陷入愛情。爐小焰的父母很久以前離開了只有火堆的Fire Land，來到了元素城。但是，由於燃燒壹切的火的特性，被其他元素排斥，在只有火聚集的火城安營紮寨。爐小焰認為繼承從小就辛苦的父親的食品店是自己的夢想，為了得到父親的認可而努力。但是某壹天，她見到了從管道漂來的渡阿波和其他元素，開始尋找自己真正的夢想。 電影巧妙地描寫了具有不同背景和性格的存在們鼓起勇氣相互接近的過程。渡阿波為了討好爐小焰的父親，吞下辛辣、熱的食物，或者爐小焰在見到渡阿波的家人時，展現用烈焰將玻璃碎片連接起來的能力，所有人都贊嘆不已等，愉快地表現了融合其他文化的瞬間。爐小焰和渡阿波要接近對方時，渡阿波害怕蒸發掉，爐小焰害怕被熄滅，但最終制造出新的“化學反應”的場面尤其令人印象深刻。 電影處處都像孫導演所展現的壹樣，融入了他的生活。孫導演的父母在上世紀60年代末移民美國後，在當地經營食品店。孫導演表示：“因為我是家中的老大，要繼承店鋪，所以（和父母）經常因為畫畫而吵架。母親還把畫給撕掉了。”影片中的火城被描寫成具有亞洲文化的地方。特別是要遠方的子女向父母行大禮的場面引人註目。孫導演說：“我想把即使不會英語，但了解客人們需要的東西後給予共鳴的父親形象融入到角色中”，“我想把成長過程中感受到的各種人的價值融入到電影中。”接著，他補充道，“能夠在韓國與韓國觀眾分享這部作品，感到非常榮幸。”

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