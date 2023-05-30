總統室：“擴充首爾顯忠院的基礎設施，以方便市民追悼”. May. 30, 2023 07:53. by 張寬錫 jks@donga.com. 據悉，壹直由國防部管轄的首爾銅雀區國立首爾顯忠院在成立70年後，將變更為下個月即將成立的國家報勛部所屬。報勛部的構想是，為了讓首爾顯忠院成為象征護國報勛的核心空間，擺脫現有的“嚴肅主義”，轉變為親近國民的空間。 總統室相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：“現在由國防部管轄的國立首爾顯忠院移交到國家報勛部，國家報勛部正在調整部門間的意見，統壹運營整個國立墓地。”政府計劃在國家報勛處升格為報勛部的下月5日召開由國務總理韓德洙主持的國家報勛委員會，審議和表決上述內容。 此前，國立墓地中的首爾顯忠院由國防部管理，大田顯忠院等其余11處由報勛處管理運營。首爾顯忠院於1955年作為安葬韓國戰爭陣亡者的國軍墓地起步，壹直歸國防部管轄，這壹點對二元結構產生了影響。 報勛處制定了將首爾顯忠院打造成傳播報勛文化的“護國報勛集群”的計劃，正在進行內部討論。即，把首爾顯忠院打造成像美國阿靈頓國立墓地壹樣，普通市民可以隨時前往，追悼護國先烈的空間。政府高層相關人士表示：“首爾顯忠院盡管具有國家象征空間的重要性，但在吸引國民方面存在很多不足。有必要通過擴充基礎設施來提高接近性，擺脫嚴肅主義，讓國民熟悉報勛。”韓國報勛部部長候選人朴敏植（音）22日在國會聽證會上表示：“韓國人去美國旅行時，會去阿靈頓國立墓地，但平時會去韓國的顯忠院嗎?首爾顯忠院只在顯忠日這壹天閃亮，沒有發揮應有的作用。作為報勛的象征空間，應該起到鼓吹愛國心的作用。”

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