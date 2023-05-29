“印太經濟框架”十四個成員國簽署“供應鏈牽制中國”協定，韓國參與其中. May. 29, 2023 08:09. by 華盛頓=文炳基記者、世宗=趙應亨記者 weappon@donga.com,yesbro@donga.com. 當地時間27日，韓國參與的、美國主導的經濟合作機制——印度太平洋經濟框架就供應網協定達成了協議。印太經濟框架成員國根據該協議，決定在半導體和核心礦物供應網中降低對中國的依賴度，構築因中國資源武器化而發生危機時共同應對的體系。 美國商務部當天發布報道資料表示：“印太經濟框架14個成員國在內閣會議上就供應鏈協定達成了實質性的協議。印太經濟框架就協定達成協議尚屬首次。”印太經濟框架是去年5月美國總統拜登主導成立的牽制中國的經濟合作體。韓國、美國、日本、印度等14個成員國參與其中。這是自去年12月在貿易、供應鏈、清潔經濟等4個領域開始協商後，時隔6個月在供應鏈領域首次達成協定。 根據印太經濟框架供應鏈協定，成員國為了應對供應鏈危機，決定啟動緊急溝通渠道“供應鏈危機應對網絡”。此外，為了早期識別供應網瓶頸現象，還決定設立“供應網委員會”，通過各“勞動咨詢委員會”討論各國改善勞動環境的問題。 美國商務部長雷蒙多解釋說：“印太經濟框架成員國通過事先構建網絡，可以更有效地應對供應網問題。”也就是說，在有人擔心中國可能會將稀土等半導體、電動汽車核心材料武器化的情況下，將構建能夠隨時應對這壹問題的合作體。不過，如果說最近宣布創立的七國集團（G7）平臺是為了對抗中國的經濟報復，那麽印太經濟框架的合作體則將焦點放在開發核心原料和構築替代供應網等降低對中國的依賴度上。 韓國政府認為，通過此次協定，韓國企業可以減少供應網相關的不確定性。但是，作為印太經濟框架成員國，為了不讓參與此次協商稍有不慎就會刺激最大貿易國中國，也表現出謹慎的態度。 中國商務部表示，中國商務部部長王文濤26日會見美國貿易代表部代表戴琪，對印太經濟框架牽制中國的動向提出了擔憂。

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