韓國科學技術院人工衛星研究所所長：“很榮幸科技院衛星成為‘世界’號的第壹位顧客”. May. 27, 2023 07:41. by 高興=崔智媛記者 jwchoi@donga.com. “時隔31年再次將我們制造的人造衛星搭載在本國的發射體上，感到非常激動，很榮幸能夠成為‘世界’號（努裏號）的首位‘顧客’。” 開發“世界”號發射到宇宙的第壹顆實用衛星“新壹代小型衛星2號”的韓國科學技術院人工衛星研究所所長韓在興（音，照片）在“世界N”號第三次發射壹天後的26日接受《東亞日報》采訪時發表了上述感想。“世界”號第三次發射的主要搭載衛星——新壹代小型衛星2號繼25日下午7時58分與大田韓國科技院人工智能研究所內地面站成功進行初期通信後，於26日淩晨與大田及海外地面站成功進行了7次雙向通信。 新壹代小型衛星2號是韓國科技院人造衛星研究所開發的第十顆人造衛星。這距離韓國科技院主導開發韓國首顆衛星“我國星1號”已經過了31年。韓在興表示：“30多年前，衛星這壹概念在韓國還鮮為人知。31年的衛星研究接近於‘開拓’。”特別是新壹代小型衛星2號的核心部件小型影像雷達（SAR），在國產化之前存在很多困難。因為是高難度技術，而且是國防相關的重要技術，所以從美國進口也不容易。韓國科技院人工衛星研究所經過多次試驗，成功開發出了包括小型影像雷達在內的所有核心部件國產化的第壹顆衛星“新壹代小型衛星2號”。 “世界”號的發射成功在韓國衛星史上也具有重大意義。由於商用發射體市場的特性，（運箭工具的）供應遠遠不足於（衛星）需求，因此擁有運載火箭的國家或企業擁有協商的主導權。特別是，受戰爭影響，最近無法使用俄羅斯運載火箭，在這種情況下，權力的鐘擺更加向運載火箭方面傾斜。韓在興表示：“現在韓國已經成為了具備運載火箭發射能力的國家，因此增加了壹個選項。與海外運載火箭企業的協商過程也更加有利。” 衛星能夠得到任務所需的軌道和發射時間的保障也是壹大優勢。如果使用海外運載火箭，則應盡量登上與所需軌道最為接近的地方的運載火箭。離開運載火箭後，需要用衛星用推力器修改軌道等追加工作。但“世界”號為了新壹代小型衛星2號登上所希望的“黎明黃昏軌道”，不僅發射軌道，連發射時間也全部是“量身定制”。韓在興表示：“如果韓國運載火箭正式開始衛星運輸服務，韓國衛星的任務執行能力也將大幅提高。”

한국어