尹錫悅今天啟程赴日參加七國集團峰會……21日與岸田共同參拜原子彈爆炸犧牲者慰靈碑. May. 19, 2023 08:01. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統將出席19日至21日在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會。據悉，目前雙方正在積極討論在最後壹天的21日舉行韓日雙邊會談、韓美日首腦會談的安排。 據悉，尹錫悅19日抵達廣島後與遭受原子彈襲擊的在日同胞舉行座談會的日程正在研究之中。據悉，隨後尹錫悅將與受邀國首腦舉行雙邊會談。 第二天的20日，尹錫悅將出席七國首腦和受邀國首腦壹起舉行的擴大會議，就糧食、保健、氣候、能源等全球議題進行發言。除七國之外，韓國、澳大利亞、印度等8個國家也受邀與會，韓國此次是第四次參加。預計七國集團還將討論烏克蘭局勢和核裁軍等問題。尹錫悅計劃在會議中間與主要領導人另行舉行雙邊會談。 21日閉幕當天，尹錫悅計劃與日本首相岸田文雄壹起參拜位於廣島和平紀念公園的原子彈爆炸犧牲者慰靈碑。這是兩國首腦首次共同參拜，也是韓國總統首次訪問慰靈碑。 當天，尹錫悅還將消化時隔兩周再次舉行的韓日首腦會談日程。在韓美日首腦會談上，將檢查三國實時共享朝鮮導彈情報的現狀，並討論應對朝核、導彈威脅等共同危機和戰略合作方案。韓美日首腦會談是繼去年11月在柬埔寨金邊舉行後時隔半年再次舉行。

한국어