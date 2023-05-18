韓國KOSPI上市公司利潤減少壹半……自金融危機以來最糟糕的壹次. May. 18, 2023 07:55. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 據調查，受經濟放緩的影響，KOSPI（韓國綜合股指）上市企業第壹季度（1月-3月）的營業利潤和凈利潤同比減少了壹半。韓國綜合股價指數上市公司的利潤減少50%以上是自全球金融危機襲來的2009年第壹季度以來的第壹次。專家們預測，雖然上市公司今年整體業績不佳，但下半年可能會呈現緩慢的恢復趨勢。 據韓國交易所和韓國上市公司協議會17日透露，KOSPI上市公司622家企業的第壹季度合並基準凈利潤為18.8424萬億韓元，與去年同期相比減少57.68%（25.6779萬億韓元）。營業利潤也減少52.75%，僅為25.1657萬億韓元。但是銷售額為697.3744萬億韓元，增加5.69%。除去占總銷售額9.14%的三星電子，營業利潤和凈利潤分別減少37.34%和47.98%。 按行業分類，在17個行業中，除機械（73.64%）、非金屬礦物（25.98%）、運輸裝備（124.56%）等5個行業外，其余12個行業的營業利潤均有所減少。 韓國KOSDAQ（創業板市場）上市公司也受到信息技術和制造業同時不振的影響，收益性和財務穩定性都惡化。以1115家KOSDAQ上市公司的合並為準，第壹季度的營業利潤和凈利潤分別為2.4902萬億韓元和2.4950萬億韓元，與去年同期相比分別減少42.2%和26.3%。銷售額增加7.5%，達到67.6036萬億韓元。

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