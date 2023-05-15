美國夫婦向因暴雪受困的韓國人伸出援助之手. May. 15, 2023 07:51. by 李素研記者 always99@donga.com. “為了融化他們因寒冷和恐懼而顫抖的心，我把家裏的韓國料理材料都拿了出來。我們夫婦喜歡韓國料理，家裏有醬油、辣椒醬、辣椒面等。我只希望他們能在陌生的地方安逸地生活。” 當地時間去年12月23日，10名韓國遊客因美國紐約州西北部發生暴雪而被孤立，美國夫婦亞歷山大·坎帕尼亞（40歲）、安德莉亞·坎帕尼亞（43歲）在自家房子裏安頓了他們三天兩夜。回憶起當時的情景，坎帕尼亞夫婦做出了上述表示。 記者14日在首爾鐘路區壹家韓餐廳見到了應韓國觀光公社（社長金長實）的邀請於13日訪韓的坎帕尼亞夫婦。當天，這對夫婦與5個月前敲自己家門的壹行人之壹朴建英（音，55歲）再次見面。朴建英說：“接受10名素不相識的外國人是不容易的，但坎帕尼亞夫婦卻懷著喜悅的心情讓我們進了門，還分享了韓國飲食。他是從暴雪中拯救我們的救命恩人。” 這對夫婦在與朴建英壹行壹起生活期間壹起做了辣炒豬肉和辣燉雞塊。平時喜歡吃韓國料理的夫婦家裏不僅有韓國食材，還有電飯鍋。朴建英說：“坎帕尼亞夫婦打開冰箱門，對我說‘盡情地做想吃的韓國料理吃吧’，非常感謝。”對此，亞歷山大回答說：“我們成為壹生的朋友才是最大的收獲。” 這對夫婦表達了對韓國的深厚感情。安德莉亞說：“和丈夫第壹次約會的時候也在韓餐廳吃了辣炒豬肉。那天我們接待韓國遊客就像命運壹樣。” 從13日開始將在韓國各地旅行10天的夫婦將非軍事區選為最想去的地方。“不僅是韓國飲食，對歷史也很感興趣。去韓國是我長久以來的夢想，能夠實現這個夢想是我的榮幸。”

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