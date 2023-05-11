意大利總理梅洛尼提議“為了民主，改憲為總統制”. May. 11, 2023 07:46. by 趙은아 achim@donga.com. 極右傾向的意大利總理梅洛尼（照片）正在試圖把意大利從現有的議會內閣制轉變為總統制。很多人指出，意大利在歐元區（使用歐元的20個國家）中規模第三大，但由於政權交替頻繁，政治及社會不穩定。 據路透社報道，梅洛尼9日表示，“面臨著為了民主必須批準不能再推遲的措施的重要時刻”，開始與在野黨討論修憲問題。改為總統制是梅洛尼去年9月議會選舉時的競選公約。 意大利在二戰失敗後的1948年制定憲法時，為了防止出現像墨索裏尼（1922年-1943年執政）壹樣的獨裁者，對總理設置了很多牽制及權力均衡裝置。由於總理權限相對較少，政權經常交替，加劇了政治混亂。路透社報道說：“二戰以後，意大利有70個政權上臺，是英國和德國的兩倍還多。” 據悉，梅洛尼喜歡混合內閣責任制和總統制要素的法國式二元執政制。總統采用直選制，同時由議會多數黨領袖擔任總理，牽制總統。 意大利改憲的前景並不明朗。如果要修改憲法，參眾兩院必須分別三分之二以上的在籍議員贊成。梅洛尼領導的右派聯合的議席，在上下院都不到三分之二。如果被議會否決，還有全民公決。2016年，時任總理倫齊曾就減少上院議員人數、加強中央政府權限的修憲案進行了全民投票，但遭到否決後辭職。 在野的五星運動和民主黨也持否定態度。五星運動領導人孔蒂當天在與梅洛尼會晤後表示：“我們沒有提出相同的意見。”

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