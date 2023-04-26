有壹段時間沒聽到韓國選手的LPGA奪冠歡呼了. April. 26, 2023 07:45. by 李憲宰 uni@donga.com. 24日結束的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽本賽季首場大滿貫賽事雪佛龍錦標賽冠軍由越南裔美國人莉利婭•烏獲得。包括該比賽在內，今年賽季舉行的LPGA巡回賽7場比賽的冠軍共有6人。今年2月在本田泰國站也登頂的莉利婭•烏是唯壹的多勝者。 本賽季的6名冠軍得主的國籍都不壹樣。包括莉利婭•烏在內，高真榮（韓國）、布魯克•亨德森（加拿大）、賽琳•布蒂埃（法國）、殷若寧（中國）、格蕾絲•金（澳大利亞）等選手捧起了冠軍獎杯。與男子比賽由美國選手主導的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽不同，LPGA巡回賽可以說是多國籍巡回賽。這與LPGA事務局追求全球巡回賽的目標相吻合。 但是對於韓國粉絲來說，現在的情況多少會有些陌生。因為在幾年前，LPGA巡回賽還是韓國選手主導的舞臺。2019年，韓國選手在32場比賽中，在15場比賽中奪得了冠軍獎杯。這是繼2015年和2017年之後，韓國選手們第三次合作創下單賽季最多勝場記錄。受新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）擴散的影響，大賽未能多舉行的2020年和2021年，韓國選手們也分別取得了7場勝利。 但是去年只取得了4勝。 韓國選手們的成績不如以前的最大原因是，緊隨朴世莉、申智愛、朴仁妃等選手之後的明星短缺。在LPGA巡回賽上取得21勝的“高爾夫女王”朴仁妃從去年開始就沒有參加巡回賽。朴仁妃最近生了女兒。曾壹度位居世界排名第壹的高真榮（巡回賽14勝）也因手腕受傷，去年陷入了苦戰。高真榮在3月HSBC匯豐女子冠軍賽上登上了冠軍寶座，因此備受期待，但從整體上看，韓國選手的弱勢非常明顯。在25日公布的女子高爾夫世界排名中，進入前10名的韓國選手只有高真榮（第3位）壹人。 高真榮、金孝周、柳鮭瀾等15名韓國選手將從27日開始參加在美國加利福尼亞州洛杉磯威爾希爾鄉村俱樂部（71桿）舉行的JM Eagle洛杉磯錦標賽。這是今年新設的大賽，總獎金為300萬美元（約40億韓元），冠軍獎金為45萬美元（約6億韓元）。

한국어