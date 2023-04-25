絕版書制作-新作先公開……書店為克服“不景氣”竭盡全力. April. 25, 2023 07:54. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “這本書很難買到……” “這本書可以制作嗎？” 這是湧向網上書店“阿拉丁”上月28日開業的“單冊印刷所”的讀者邀請。“單冊印刷所”是書店制作絕版書並配送給讀者的服務。對於出版社沒有庫存的書籍，經作者和出版社批準後制作。因為可以收藏在圖書館也很難找到的絕版圖書，所以開始提供服務不到壹個月就收到了5000件要求。阿拉丁圖書2組組長趙善雅（音）說：“想買二手貨，但沒有書或需要多給錢而處境尷尬的讀者們非常關註該服務。” 隨著尋找紙質書籍的人逐漸減少，大型書店正在摸索新的出路。教保文庫自1980年創立以來，首次在1日實行自願退休，惡化的出版界狀況正在加速這種變化。 書店重點關註的是差異化的內容。網上書店“YES24”於17日開始了比其他書店先銷售人氣作家新作的“YES24 Original”。這與2020年電子書平臺“Millie的書房”率先公開金勛長篇小說《奔向月球彼岸的馬》（Parambook）、金英夏長篇小說《告別問候》（bokbok書街）試圖吸引紙質書讀者的戰略相似。但是YES24 Original攻略了千善蘭連作小說集《苔蘚森林》、金草燁連作小說集《派遣者們》等MZ壹代（千喜年+Z壹代）讀者較多的年輕作家的新作。YES24圖書2本部長朴秀浩表示：“我們註意到，年輕的讀者對自己喜歡的作家的新作先公開非常敏感，對更換購書書店毫不猶豫。” 教保文庫去年5月開設了任何人都可以連載作品的在線平臺“創作的天氣”，正在親自發掘內容。 永豐文庫在10日至19日舉行了只要購買的書費達到7500韓元以上就可以免費配送的活動。最近，由於物流費和人工費上漲，主要書店將免費配送標準上調至1.5萬韓元，這是逆向利用的情況。永豐文庫在活動結束後，只要書價超過1萬韓元，就免費配送。 出版界指出，如果不連續出現能夠解決經濟蕭條的暢銷書，書店的努力可能只是短期成果。出版評論家表正勛表示：“隨著2021年線下書店銷售額排名第三的書店Bandi&Luni's被破產處理而開始的書店的不安感，最近因教保文庫的希望退休變得愈加強烈”，“如果不找回被網絡視頻服務（OTT）、網絡漫畫等其他內容搶走的讀者，就無法成為根本性的解決方法。”

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