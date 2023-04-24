韓美推動共同文件，「如果朝鮮對韓國進行核攻擊，美國將實施核報復」. April. 24, 2023 07:51. by 申나리, 孫孝珠 journari@donga.com,hjson@donga.com. 據悉，韓國和美國正在以尹錫悅總統和美國總統拜登舉行首腦會談為契機，推進明文規定如果韓國領土受到朝鮮等國核攻擊，美國將以核「報復應對」的共同文件。如果應韓國的要求韓美正在協調的這一文件得以確定，那麽美國的核報復承諾將首次在韓美間的正式文件中明示。據悉，韓美還在最後階段協調另外設立部長級常設磋商機製，以提高韓美在核延伸威懾方面的共同企劃及執行力的方案。 綜合《東亞日報》23日的采訪，據悉，韓國政府在當地時間26日在華盛頓舉行的韓美首腦會談前夕，向美方轉達了「如果朝鮮使用核武器，美國也將使用核武器」的立場。此前一年一度的韓美國防部長間安保協議會議和本月初的韓美統一國防協議體聯合公報中，作出了以下程度的表示：「美國不能容忍朝鮮對同盟國的核攻擊。這將是只會導致金正恩政權的滅亡」「運用包括核在內的所有範疇的軍事能力，向大韓民國提供延伸威懾。」韓國政府消息靈通人士表示：「我們認為，通過重復韓美目前已經公布的大部分內容或模棱兩可的措辭，國民無法感受到美國加強提供延伸威懾，因此要求美國明示核報復。」 據悉，雙方正在協商根據韓國的要求、在韓半島展開美國核戰略資產的文句也包含在共同文件中。其核心內容是，建立一種機製，美國不直接在韓國領土上部署戰術核武器等，但根據韓國的需要，保證美國重要戰略資產的運轉。 尹錫悅總統將於24日啟程，進行為期七天五夜的國事訪美外交日程。在紀念韓美同盟70周年的同時，此訪還計劃提出實質性的延伸威懾、加強尖端技術及經濟安保合作等韓美走向「全球全面戰略同盟」的藍圖。

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