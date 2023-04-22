無法擺脫的“歐聯杯噩夢”……曼聯再次被西班牙球隊抓住脖頸子. April. 22, 2023 08:03. by 金正勛記者 hun@donga.com. 曼聯隊（英格蘭）這次也敗給了西班牙俱樂部，結束了歐洲足球聯盟（UEFA）主辦的俱樂部對抗賽日程。 21日，曼聯隊在與塞維利亞隊（西班牙）的2022~2023賽季UEFA歐聯杯8強賽次回合客場比賽中，以0比3負於對手。在兩回合比賽中以2比5落後對手的曼聯隊未能進入4強。至此，曼聯隊連續6個賽季被西班牙俱樂部封殺，在UEFA主管俱樂部對抗賽淘汰賽中出局。其中三次敗給了塞維利亞。曼聯隊繼2017~2018賽季歐冠16強、2019~2020賽季歐聯杯半決賽之後，當天再次未能越過塞維利亞隊。另外，曼聯隊在2018~2019賽季歐冠四分之壹決賽中輸給了巴塞羅那隊，在2020~2021賽季歐聯杯決賽中輸給了比利亞雷亞爾隊，在2021~2022賽季歐冠16強中輸給了馬德裏競技隊。 當天曼聯因守門員大衛•德赫亞和後衛哈裏•馬奎爾的失誤而自毀長城。德赫亞傳給了本方禁區前的馬奎爾，馬奎爾周圍已經有3名對手。最終，馬奎爾急欲處理的球被對方截住，導致上半場第8分鐘首次失球。曼聯在下半場第36分鐘，因德赫亞沒有處理好球而失球，這是曼聯隊本場比賽第三次失球。英國媒體《天空體育》報道說：“德赫亞和馬奎爾送給塞維利亞兩粒進球後，曼聯在歐聯杯聯賽奪冠的希望徹底化為泡影。 歐聯杯最多冠軍（6次）得主塞維利亞隊將與尤文圖斯隊（意大利）爭奪決賽權。AS羅馬隊（意大利）和勒沃庫森隊（德國）則將在另壹場半決賽上占據交鋒。

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