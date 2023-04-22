「李在明親信」鄭鎮相保釋……禁止與涉案人員接觸. April. 22, 2023 08:03. by 金慈賢記者 zion37@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明的親信、前代表室政務調整室長鄭鎮相（照片）21日被保釋，將在不拘留狀態下接受審理。這距離去年11月18日鄭振相因涉嫌受賄等被拘留約5個月。 首爾中央地方法院刑事合議23庭（庭長法官趙炳九）當天以繳納5000萬韓元保證金等條件，批準了鄭鄭振相的保釋請求。法庭要求其提交書面承諾，保證義務出席法院傳喚、不會毀滅證據。法庭還禁止其未經許可變更居住地和出國，並安裝電子手鏈形態的位置追蹤電子裝置。 法庭考慮到毀滅證據的憂慮，還提出了禁止與事件相關人員接觸的條件。鄭振相被禁止與在調查過程中陳述的證人、審判證人、其他本案相關人士見面或通過通話、短信、社交網絡平臺等進行聯系，也不允許通過第三方進行間接接觸。 去年12月9日以拘留狀態被移交審判的鄭振相今年1月30日申請了保釋。鄭振相方面一直主張「拘留審判被認為是一種懲罰手段」，為了行使對等的防禦權，也需要保釋。對此，檢方提到了追加申請拘捕令的可能性和毀滅證據的可能性等，反對保釋，但法院當天允許有條件保釋。 有分析認為，此次決定是法庭考慮到鄭振相的拘留期限將於6月8日到期而做出的決定。也就是說，相比在拘留期限結束後的自由狀態下接受審判，更應該通過限製居住地或通信等有條件的釋放來防止毀滅證據的可能性。本月7日，法庭表示，「事件多數相關人士試圖毀滅證據和自殘」，吐露了對保釋與否的苦惱，但同時表示「如果到期釋放，毀滅證據的情況可能更容易發生」。 鄭振相涉嫌在2013年2月-2020年10月擔任城南市政策秘書及京畿道政策室長時，以提供推進各種事業的便利為代價，從前城南城市開發公社社長柳東奎職務代理處收受2.4億韓元的賄賂。另外，他還涉嫌與民間企業勾結，以開發大莊洞特惠為代價，接受部分事業股份（428億韓元）。

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